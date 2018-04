Vidéo. Les ambitions de Sopriam pour l'horizon 2020

D’ici 2020, Sopriam se fixe pour objectif de reconquérir 18% de part de marché en 2020 contre 10,24% en 2017 et de renforcer son partenariat avec PSA avec la mise en service de l’usine de Kenitra qui produira la nouvelle Peugeot 208.

Au programme également, la révision des tarifs pour être plus compétitifs grâce aux nouvelles synergies et avantages produits.

La gamme sera également rationalisée, elle passera de 46 à 21 versions. Ces mesures seront accompagnées d’un plan produits très ambitieux avec plus de 12 lancements d'ici 2020.

La vision stratégique de Sopriam à l’horizon 2020, comprend également un élargissement et une consolidation de l’offre «one stop shopping» à travers des possibilités de financement compétitives et innovantes.

De nouvelles applications marque en ligne seront proposées : my Peugeot, my Citroën et my DS. Ces applications permettront aux clients d’être accompagnés par la marque tout au long du cycle de vie de leur véhicule et ainsi disposer en temps réel d’informations sur les trajets effectués, d’un suivi au quotidien et recevoir des informations sur les offres commerciales, l’actualité et les évènements de la marque.

Sopriam entend également investir fortement dans les moyens humains à travers des plans de recrutement et de formation pour la force de vente avec la Sopriam Academy dont la mission sera de répondre aux besoins en formation du personnel.

De nouveaux showroom verront également le jour cette année dans différentes villes du royaume ainsi que de nouveaux concepts store DS, Peugeot et Citroën à Casablanca et Rabat.

Une attention particulière sera enfin accordée à la généralisation de l’activité véhicule d’occasion sur tout le territoire. Sopriam procédera par ailleurs au Lancement de Eurorepar dédié à la vente de pièces de rechanges multi-marques.