Diapo. Arteon, la nouvelle berline premium de Volkswagen

Volkswagen a dévoilé hier la nouvelle Arteon, sa nouvelle berline 5 portes haut de gamme qui succède à sa grande berline CC, ex-Passat CC.

Deux ans après sa présentation au Salon de Genève, Volkswagen a lancé hier sa nouvelle berline premium sur le marché marocain. Des lignes très classiques et un style «coupé quatre portes» qui séduit dès le premier regard. Une esthétique flatteuse qui lui confère dynamisme et prestance.

À l'avant, les phares 3D à LED se fondent dans la calandre aux lignes chromées et le capot vient recouvrir les ailes. Résultat: une ligne élégante et une impression de fluidité. De grandes roues de 20 pouces de diamètre (en option) complètent le tableau.

L'Arteon fait appel à la célèbre plate-forme MQB du groupe VW, ici particulièrement étirée. Avec 4,86 m, Volkswagen a allongé et élargi l'Arteon par rapport à sa devancière, gagnant ainsi six centimètres en longueur et près de deux en largeur. Une croissance qui profite à l'empattement, dont la longueur s'établit à 2,84 m contre 2,71 m, soit une progression de plus de dix centimètres!

A l’intérieur, l'espace ne manque et à l’arrière, les passagers disposent de beaucoup de place pour leurs jambes. Le coffre n’est pas en reste: son volume de 563 litres grimpe à 1 557 litres banquette arrière abaissée. Des chiffres dignes de ceux d'un monospace.

Côté équipement, la nouvelle VW embarque toute une panoplie de technologies: l’ACC, Front Assist, les feux directionnels intelligents, le combiné d’instrumentation digital de 12,3’’ (Active Info Display) mais aussi le système d’info-divertissement de 8 pouces tactile qui inclut le système de navigation GPS avec la cartographie Maroc et le système App Connect.

De nouvelles aides à la conduite sont également disponibles, dont la plus originale est le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (ACC), qui prend en compte les limitations de vitesse et les données de la route en faisant simultanément appel à une caméra et au système de navigation.

Sous le capot, deux moteurs turbo à injection directe TDI de 150 ch (110 kW) et 177 ch (130 kW) sur la version R-Line. Ils sont disponibles en boîte DSG 6 rapports.

Quatre niveaux de finition sont proposés: «Advance», «Business», «Elegance» et «R-Line». L’Arteon est très richement dotée dès sa version de base. Ainsi, tous les modèles embarquent par exemple des projecteurs à LED, la direction progressive innovante, le système de surveillance périmétrique Front Assist avec freinage d’urgence en ville (à partir de la Business)… L’Arteon peut être également personnalisée grâce aux deux finitions encore plus exclusives «Elegance» et «R-Line» qui met plus l’accent sur la sportivité.

Cette berline sportive au design avant-gardiste, aussi confortable et spacieuse qu’une berline haut de gamme est promise à un bel avenir dans le royaume.

A partir de 380.000 DH.