Mohamed Aujar, ancien ministre de la Justice, a souligné lundi que «le Maroc ne permettra pas à la région d’être entraînée dans une guerre ouverte».

Mohamed Aujar, membre du bureau politique du Parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI), a répondu aux signes d’escalade de l’Algérie. S’exprimant ce lundi lors d’une conférence organisée par la Fondation Al-Faqih Titouani, l’ex-ministre de la Justice a insisté sur le fait que les Nations unies et la MINURSO doivent prendre des mesures fermes pour stopper les provocations du Polisario et de l’Algérie qui le soutient. Et d’ajouter que ce conflit doit désormais être considérée au niveau international comme un conflit régional impliquant l’Algérie.

«Guerre ouverte»

Revenant sur les velléités belliqueuses d’Alger, pointées du doigt par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, vendredi dernier devant la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques, de la Migration et des MRE à la Chambre des représentants, Aujar a précisé que le Maroc ne se laissera pas entraîner par les tentatives du voisin de l’est de provoquer une «guerre ouverte» dans la région.

Face aux signes d’une «escalade militaire» en provenance d’Alger, le président de la Commission chargée du dossier du Sahara au sein du RNI a rappelé que le Maroc, devenu aujourd’hui une «force militaire redoutable», est un acteur influent au niveau arabe et régional.

Modèles de sagesse

Le Maroc fait face aux provocations de l’Algérie depuis 1963 (Guerre des sables, NDRL), mais celles-ci n’ont jamais atteint un tel degré de violence, a noté Aujar, ajoutant que face à celles-ci, «le Maroc et ses Rois ont toujours été des modèles de sagesse, de mesure et de contrôle». En effet, le Royaume n’a pas réagi de manière excessive face aux provocations algériennes, que ce soit lors d’attaques directes ou des dernières escarmouches dans la région d’El Mahbès, il y a quelques jours.

«Nous sommes le pays de la main tendue, nous sommes un pays noble qui porte une grande affection au peuple algérien frère, et nous faisons la distinction entre ce peuple et les généraux qui exploitent ses souffrances», a poursuivi le responsable RNIste. Et d’insister: «Notre pays est une force militaire redoutable et la protection des frontières marocaines est un processus quotidien, assuré par la vigilance des Forces armées royales (FAR), soutenues par un fort consensus national derrière le Roi.»

Aujar a également indiqué que les attaques du Polisario «sont immédiatement neutralisées par les moyens appropriés», réitérant que «le Maroc ne permettra pas à la région d’être entraînée dans une guerre ouverte et que les grandes puissances internationales ne permettront pas qu’une nouvelle crise s’ajoute à celles qui existent déjà dans le monde».

Résolution du dossier du Sahara

Concernant le dossier du Sahara marocain, Aujar a rappelé que le Roi a affirmé dans son discours de la Marche verte que les Nations unies doivent assumer leur responsabilité. «Le Maroc s’est tourné vers la quatrième commission au début des années 1960 pour demander aux autorités espagnoles de rendre ces territoires au Maroc, ce qui a créé un fondement historique pour le dossier du Sahara dans l’agenda de la Commission de décolonisation», a-t-il expliqué, précisant que cette situation ne doit pas perdurer davantage.

Aujar a ainsi appelé le Maroc à «réfléchir aux meilleures options possibles, en concertation avec le Conseil de sécurité et le Secrétaire général de l’ONU, pour retirer ce dossier des discussions de la quatrième commission après les reconnaissances de la marocanité du Sahara et les changements stratégiques». Pour lui, «il n’y a plus aucune justification pour que ce dossier reste dans cette commission (…) Le colonialisme a été liquidé depuis la Marche verte, et le Sahara est marocain, sans discussion possible».