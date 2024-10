Véritable tour de force technologique, l’Audi Q8 55 TFSI e quattro se positionne comme un SUV hybride rechargeable de référence, alliant avec luxe, performance et respect de l’environnement. À la fois puissant et élégant, ce modèle de la marque aux anneaux en met plein la vue avec son design imposant, ses technologies embarquées de pointe et sa motorisation hybride de dernière génération. Bienvenue à bord.

Découvrez la nouvelle Audi Q8 Hybride

L’Audi Q8 TFSI e fait sensation à chaque apparition. Sa silhouette imposante et ses lignes sculptées captivent instantanément le regard, ne laissant personne indifférent. La calandre octogonale, signature distinctive d’Audi, domine la face avant, affichant le caractère premium du modèle. Cette impression de raffinement se confirme à la tombée du jour, lorsque les feux OLED arrière s’illuminent, affichant une signature lumineuse exclusive qui renforce l’identité visuelle du Q8.

Un habitacle alliant luxe et technologie

En prenant place à bord du Q8 55 TFSI e quattro, on découvre un univers où le luxe se marie harmonieusement à la technologie de pointe. L’habitacle, véritable sanctuaire de confort, est habillé de cuir Valcona et rehaussé d’inserts en bois précieux, créant une ambiance à la fois chaleureuse et sophistiquée. Au cœur de cet espace, le cockpit virtuel Audi, avec son écran de 12,3 pouces, offre une interface intuitive qui transforme chaque trajet en une expérience immersive.

L’autre prouesse de ce SUV se cache sous son capot avec une motorisation hybride, alliant un puissant V6 3.0 litres TFSI à un moteur électrique de dernière génération. L’ensemble délivre une puissance combinée de 395 chevaux pour un couple impressionnant de 600 Nm. Cette alliance permet au Q8 TFSI e de bondir de 0 à 100 km/h en à peine 5,7 secondes, tout en offrant la possibilité de parcourir jusqu’à 85 km en mode tout électrique – une polyvalence remarquable qui s’adapte aussi bien aux trajets urbains quotidiens qu’aux échappées sur routes.

La transmission intégrale quattro, véritable ADN d’Audi, vient compléter ce tableau en assurant une motricité optimale quelles que soient les conditions. Cette maîtrise du terrain s’accompagne d’un niveau de sécurité exemplaire, renforcé par une pléthore de systèmes d’assistance à la conduite et un affichage tête haute qui permet au conducteur de garder les yeux rivés sur la route.

Le plein de technologies

Le Q8 55 TFSI e quattro brille par sa généreuse dotation technologique de série. Un ensemble qui en fait une référence dans sa catégorie avec un niveau de confort, de sécurité et de plaisir de conduite uniques dans le segment des SUV hybrides rechargeables de luxe.

Au cœur de son cockpit, on retrouve le système MMI Navigation Plus avec MMI Touch Response. L’expérience de conduite est sublimée par l’Audi Virtual Cockpit, tableau de bord digital entièrement personnalisable qui offre au conducteur toutes les informations essentielles d’un simple coup d’œil. Pour parfaire l’ambiance à bord, le système audio Bang & Olufsen Premium avec son 3D transforme l’habitacle en véritable salle de concert.

La sécurité n’est pas en reste avec les projecteurs HD Matrix LED. Dotés de l’éclairage laser Audi, ils assurent une visibilité optimale en toutes circonstances. Le confort de conduite est quant à lui garanti par la suspension adaptative à air sport pour une tenue de route irréprochable tout en préservant le confort des passagers.

L’Audi drive select permet d’ajuster le comportement dynamique du véhicule selon les préférences du conducteur. Enfin, pour faciliter les longs trajets et la conduite urbaine, le Q8 est équipé d’un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go.

Malgré ses performances dignes d’une sportive, le Q8 TFSI e n’en oublie pas sa responsabilité environnementale. Avec des émissions de CO2 limitées à 27,1 g/km et une consommation mixte de seulement 1,2 l/100 km, il démontre qu’il est possible de concilier plaisir de conduite et conscience écologique.

L’Audi Q8 55 TFSI e quattro est proposé en deux finitions :Hybrid S à partir de 1.280.000 DH et Hybrid Signature à partir de 1.390.000 DH.

Chez CAC à Casablanca (Tél. : 0520-006200) et dans tout le réseau de concessions Audi au Maroc.