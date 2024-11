Donald Trump s’est entretenu jeudi avec le président russe Vladimir Poutine et lui aurait demandé de ne pas provoquer d’escalade en Ukraine, rapporte dimanche le quotidien américain Washington Post.

Il s’agirait de la première conversation téléphonique entre les deux hommes depuis que Trump a remporté la présidentielle américaine mardi dernier.

Ils ont discuté de l’objectif de paix sur le continent européen et Donald Trump a dit espérer pouvoir avoir des conversations de suivi afin de discuter de « la résolution de la guerre en Ukraine bientôt« , selon les sources anonymes du quotidien américain.

Interrogé par l’AFP, l’entourage de Donald Trump n’a pas confirmé ces informations.

Les dossiers de politique étrangère seront au menu de la rencontre entre Joe Biden et Donald Trump prévue dans le Bureau ovale mercredi pour amorcer la passation de pouvoir.

Donald Trump, qui fera son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, a régulièrement affirmé pouvoir mettre fin à la guerre « en un jour« , sans jamais détailler comment il s’y prendrait. Mais cela pourrait probablement passer par un accord qui exigerait que Kiev cède à Moscou une partie de son territoire.

Cette question des terres aurait également été évoquée, selon les mêmes sources.

Le Kremlin a estimé dimanche que le républicain avait envoyé pendant la campagne des « signaux positifs » concernant le conflit, puisqu’il a évoqué une possible « paix » et n’a pas montré de « volonté d’infliger une défaite stratégique à la Russie« .

Pour « placer l’Ukraine dans la position la plus forte possible sur le champ de bataille pour qu’elle soit dans la plus forte possible à la table des négociations« , l’administration Biden a prévu de dépenser les six milliards de dollars restants avant l’arrivée de Donald Trump au pouvoir.

Donald Trump s’est par ailleurs déjà entretenu mercredi avec Volodymyr Zelensky. Un échange auquel a participé le milliardaire Elon Musk et qualifié « d’excellent » pat le président ukrainien.