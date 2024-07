Le chiffre d’affaires du secteur de l’Aéronautique s’est établi à 10,68 milliards de dirhams (MMDH) durant les cinq premiers mois de 2024, en croissance de 17,6% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette performance s’explique par la hausse des ventes du segment de l’assemblage (+27,8% à 6,9 MMDH) et celui EWIS (Electrical Wiring Interconnection System – système d’interconnexion de câblage électrique) de 2,2% à 3,7 MMDH, précise l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Pour ce qui est des exportations de l’automobile, elles ont progressé de 12% à plus de 67,46 MMDH à fin mai dernier, à la faveur de l’accroissement des expéditions des segment de la construction (+11,7% à 29,36 MMDH), du câblage (+11% à près de 23,7 MMDH) et de l’intérieur véhicules et sièges (+21,9% à 3,94 MMDH).

L’Office des changes fait également savoir que les exportations des phosphates et dérivés ont affiché une hausse de 5,3%, couvrant une augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+7,3%) et des phosphates (+23%), ainsi qu’un repli de celles de l’acide phosphorique de 11,2%.

En revanche, les expéditions du secteur de l’électronique et l’électricité a baissé de 6,7%, pénalisé par la diminution des ventes des composants électroniques de 23%.

Les exportations du secteur textile et cuir ont aussi enregistré une contraction de 4%, due à la baisse des ventes des chaussures (-12,9%), des vêtements confectionnés (-3,6%) et des articles de bonneterie (-1,5%).

Concernant le secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, ses exportations se sont repliées de 0,7%