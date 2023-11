L’analyse sur l’emploi et les salaires en fonction du genre a révélé que les disparités entre les genres sont plus importantes dans les bas salaires, ressort-il de l’édition 2023 du rapport annuel de l’Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME).

Ainsi, 51,2% du total des employées femmes ont perçu un salaire inférieur à 2.800 DH, contre 40,5% pour les employés hommes, indique l’OMTPME dans ce rapport qui porte sur les exercices 2021 et 2022, précisant que cette analyse porte sur un effectif global de 4.456.50313 salariés, dont 1.463.032 femmes.

Ces proportions ont tendance à s’égaler pour les autres tranches de salaires, au fur et à mesure que les salaires augmentent.

Dans les grandes entreprises, près de 14% des employées femmes perçoivent un salaire supérieur à 10.000 DH, contre 15,5% pour les employés hommes. Cette proportion varie entre 3% et 9% pour l’emploi féminin et entre 3% et 8% pour l’emploi masculin dans les autres catégories d’entreprises.

Par région, Rabat-Salé-Kénitra a occupé la première place avec la part des emplois féminins la plus élevée (40% de l’effectif déclaré), suivie de Fès-Meknès (38,9%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (38,2%) et Laâyoune-Sakia El Hamra (17,4%).

Sur le plan de la rémunération, Casablanca-Settat affiche la proportion la plus élevée des employées femmes percevant un salaire inférieur à 4.000 dirhams, soit 36%, contre une proportion variant entre 3,1% et 19,5% dans les autres régions.

Concernant les employés masculins, 33,1% d’entre eux travaillant dans cette région sont rémunérés à plus de 4.000 DH. Cette part s’est établie à 40,3% dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

En revanche, la région de Béni Mellal-Khénifra affiche la proportion la plus élevée des employés hommes percevant un salaire inférieur à 4.000 DH, soit près de 93% de l’effectif total. Cette proportion s’est établie à près de 97% pour les employées femmes travaillant dans la région de Drâa-Tafilalet.

Par secteur, le rapport fait état d’une forte présence de la femme dans les secteurs de la santé humaine et action sociale où la part des employées femmes représente 71,4% et l’enseignement (69,5%).

Par ailleurs, la part des employés, tous genres confondus, travaillant dans le secteur de la production d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné et dans celui des activités financières et d’assurances est plus élevée dans les tranches de salaires supérieures à 10.000 dirhams, en comparaison avec les autres sections d’activités, avec des proportions respectives de 33,1 % et 47,9%.