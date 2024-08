Le besoin de liquidité des banques s’est établi à 125,3 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire en juillet, contre 124,1 MMDH le mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Dans ces conditions, BAM a porté le volume global de ses injections à 141,2 MMDH, dont 57 MMDH sous forme d’avances à 7 jours, 52,2 MMDH à travers les opérations de pension livrée à 1 et 3 mois et 32 MMDH destinés au refinancement via les prêts garantis à long terme, précise la Banque dans sa récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges est revenu à 2,6 MMDH en juillet et le taux moyen pondéré s’est situé à 2,75% en moyenne.

Sur le marché des bons du Trésor, après la décision du Conseil de la Banque de réduire le taux directeur de 25 points de base (pb) à 2,75% prise lors de sa réunion du 25 juin 2024, les taux se sont orientés à la baisse en juillet.

Pour ce qui est des taux créditeurs, les données de juin montrent des accroissements de 26 pb à 2,77% pour les dépôts à 6 mois et de 17 pb à 3,20% pour ceux à un an.

Quant aux taux débiteurs, les résultats de l’enquête de BAM auprès des banques relatifs au deuxième trimestre 2024 indiquent une quasi-stabilité du taux moyen global à 5,43%.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux entreprises ont augmenté de 11 pb à 5,37%, avec des accroissements de 8 pb à 5,38% pour les facilités de trésorerie, de 50 pb à 5,69% pour les prêts à la promotion immobilière, et un recul de 12 pb à 4,99% pour les crédits à l’équipement.

S’agissant des taux appliqués aux crédits aux particuliers, ils ont baissé de 20 pb à 5,89%, avec notamment des replis de 19 pb à 7,03% pour les prêts à la consommation et de 2 pb à 4,79% pour ceux à l’habitat.