Le déficit commercial s’est accru de 3,9% à 222,63 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, contre 214,18 MMDH la même période une année auparavant, selon l’Office des changes.

Cette augmentation recouvre une hausse des importations de biens de 4,8% à 554,14 MMDH et une hausse des exportations de 5,3% à 331,51 MMDH, précise l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, ajoutant que le taux de couverture a gagné 0,3 point à 59,8%.

Dans le détail, l’évolution des importations est portée par la hausse des produits finis d’équipement de 11,5% à 128,98 MMDH, des demi-produits de 8,5% à 119,57 MMDH, des produits finis de consommation de 6,6% à 127,65 MMDH et des produits alimentaires de 1,1% à 67,71 MMDH, conjuguée à la baisse notamment des produits bruts (-3,5% à 23,93 MMDH) et des produits énergétiques (-5,9% à 85,70 MMDH).

Parallèlement, l’Office des changes indique que les exportations de l’aéronautique ont augmenté de 20,2% à 19,65 MMDH, soit la plus forte hausse, devançant les phosphates et dérivés (+11,3% à 60,72 MMDH et l’automobile (+6,9% à 115,35 MMDH), tandis que celles du « textile et cuir » ont baissé de 1% à 35,26 MMDH.