La production de l’énergie électrique, au niveau national, s’est accrue de 1,3% au terme du premier semestre de 2024, après une légère baisse de 0,6% un an auparavant, selon la Direction des études et prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Cette progression s’explique par le raffermissement notable de la production des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 47,9%, explique la DEPF dans sa note de conjoncture de juillet. En revanche, la production privée d’électricité a quasiment stagné (-0,2%) et celle de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a reculé de 7,3%.

S’agissant des échanges du secteur de l’énergie électrique avec l’extérieur, le volume importé s’est accru de 40,1% au S1-2024, au lieu d’une hausse de 50,4% à la même période de l’année précédente. Concernant le volume exporté, il s’est replié de 20,5% (après -38,4%).

Du côté du volume de l’énergie appelée nette, il a maintenu quasiment le même taux de croissance enregistré l’année précédent, soit +2,7%. Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle a reculé de 1,2% à fin juin 2024 au lieu d’une hausse de 3,7% un an auparavant.

Cette baisse est imputable à la diminution des ventes de l’énergie de « très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs » de 6,2% et ce, malgré l’accroissement des ventes de l’énergie électrique adressée aux distributeurs et aux ménages.