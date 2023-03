Au Maroc, des scientifiques créent des variétés de céréales résistantes à la sécheresse

Au Maroc, une collaboration internationale de scientifiques a délivré six nouvelles variétés de blé dur et d’orge, plus résistantes aux épisodes de sécheresse qui deviennent de plus en plus fréquentes.

Le Centre International de Recherche Agricole dans les zones Arides (ICARDA) et ses partenaires marocains, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et l’entreprise semencière Benchaib semences, viennent de développer six variétés prometteuses de blé dur et d’orge plus tolérantes à la sécheresse, offrants un meilleur rendement, et d’importantes qualités nutritionnelles.

Ces nouvelles variétés sont le fruit de plus de dix ans de recherche, utilisant les ressources génétiques de grains ancestraux, collectés et conservés dans la Banque de Gènes d’ICARDA à Rabat. Il s’agit de grains ancestraux qui ont survécu sans intervention humaine durant des millénaires dans des conditions climatiques très dures.

Ainsi, ils portent en eux des traits génétiques clés pour créer de nouvelles variétés plus capables de résister aux défis climatiques comme la rareté de l’eau. Pour s’assurer de la viabilité de ces nouveaux grains, les sélectionneurs de blé dur et d’orge de l’ICARDA et de l’INRA les ont évalués au Maroc durant plusieurs années, les exposant à des saisons de sécheresse parmi les plus sévères jamais connues.

Les variétés les plus prometteuses ont ensuite été semées et récoltées par les agriculteurs eux-mêmes, durant plus de quatre ans, au sein de plus de trente exploitations agricoles, engageant plus de deux cents agriculteurs marocains, dans une approche participative encouragée par le projet DIIVA-PR. « Ainsi, trois nouvelles variétés de blé dur et trois nouvelles variétés d’orge ont répondu aux attentes conjointes des scientifiques et des agriculteurs, et ont été inscrites au catalogue national des semences et seront donc bientôt disponibles pour la cultivation dans tout le pays », annoncent les porteurs de ce projet qui s’inscrit dans la vision stratégique du plan Génération Green 2020-2030 du ministère de l’Agriculture Marocain, dans son objectif d’atteindre une meilleure souveraineté alimentaire d’ici 2030.

Variétés de blé dur :