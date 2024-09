Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a réaffirmé, mardi au Caire, la poursuite par le Royaume du Maroc de ses efforts inlassables pour la défense des sacralités, et à leur tête Al Qods Acharif, à laquelle le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, accorde une attention toute particulière.

Intervenant lors de la 162e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, M. Bourita a indiqué que Sa Majesté le Roi accorde une attention particulière à la défense des sacralités, et à leur tête Al Qods Acharif, en alliant action politique et diplomatique et travail sur le terrain, à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods, bras exécutif du Comité Al Qods, qui s’attèle à l’exécution de plans et de projets concrets visant essentiellement la préservation du statut juridique de la Ville Sainte, la sauvegarde de son identité civilisationnelle et le soutien à la résistance des Maqdissis.

Par ailleurs, M. Bourita a affirmé que « nous avons tant besoin plus que jamais d’adopter une vision arabe d’avenir, réconciliatrice et constructive pour développer des relations arabo-arabes naturelles, qui transcendent les complexes du passé et dépassent les obstacles politiques et les divergences bilatérales entravant la marche de relance et de développement ».

Le monde arabe a besoin d’orienter ses partenariats futurs avec les différents blocs régionaux vers la mise en place d’un environnement intellectuel, culturel et médiatique sain, afin d’assurer la cohabitation et la coopération entre ses peuples en vue de permettre l’intégration générationnelle et la consécration des valeurs de tolérance et d’acceptation de l’Autre, loin des stéréotypes et des approches d’exclusion, qui génèrent conflits et dissensions, a relevé le ministre.

M. Bourita a, en même temps, souligné le « besoin pressant » de développer des relations équilibrées avec les partenaires traditionnels, « sur la base de normes et critères clairs susceptibles de garantir le succès et la continuité de ces partenariats, sans porter atteinte à la sécurité et à la souveraineté de nos pays et à leur intégrité territoriale ».

Les dangers qui guettent le monde arabe et les évolutions rapides à tous les niveaux font de ce dernier « un chiffre d’une équation internationale complexe », a indiqué le ministre, notant qu’en l’absence d’une solution appropriée, « nous nous trouverons à la croisée des chemins ».

Dans ce contexte, le Royaume du Maroc aspire que des mesures concrètes et pratiques soient prises pour accélérer la réforme de la Ligue Arabe, dans un climat consensuel afin que cette organisation puisse s’acquitter de son rôle de mécanisme visant la consécration de la solidarité arabe et le développement de l’action commune et de l’unité arabes, a relevé M. Bourita, ajoutant que travailler main dans la main demeure la seule option pour tous afin d’atteindre cet objectif.

Outre M. Bourita, la délégation marocaine comprend notamment l’ambassadeur du Maroc en Egypte et son Représentant permanent auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Ait Ouali, le chef de division des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Abdelali El Jahid, et le représentant permanent adjoint du Royaume auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Essallay.