La Fondation Attijariwafa bank inaugure une saison culturelle avec l’exposition photographique « Génération objectif: loin des clichés ».

Cette exposition se tiendra du 16 octobre au 15 décembre 2024 à l’espace d’art Actua, à Casablanca. Cet évènement culturel vise à promouvoir la créativité et le talent de la nouvelle génération d’artistes marocains. De son côté, la Fondation Attijariwafa bank cherche, par le biais de cet événement culturel, à prouver son engagement envers le génie artistique marocain. S’affirmant par cette occasion comme acteur culturel dévoué à la jeunesse et à ses innombrables potentialités.

La Fondation explique, dans un communiqué, que « l’exposition Génération objectif: Loin des clichés propose une expérience curatoriale unique, offrant une rétrospective de l’évolution de la photographie à travers le regard de jeunes photographes marocains« . De la photographie documentaire au conceptuel, cette exposition réunit le travail de cinq artistes qui reflètent la diversité de la culture marocaine, parmi lesquels : Yoriyas, L4artiste, Fatima-Zohra Serri et Hakim Benchekroun et Imane Djamil.

Cette exposition pensée comme un “voyage multi-univers”, met en scène des stéréotypes, des clichés et des situations illustrant le vécu des Marocains.

“Tout au long de l’exposition, une expérience dynamique est proposée et conjuguée à un dispositif d’animation culturelle, incluant des visites guidées animées par une médiatrice et des masterclasses, en collaboration avec les artistes exposants. Le but ? Rendre l’art de la photographie accessible à tous et présenter son évolution à travers des pratiques variées et des expériences de vie différentes” indique la même source.

Jusqu’au 15 décembre 2024 à l’espace d’art Actua

Siège d’Attijariwafa bank

2 boulevard Moulay Youssef, Casablanca