Le groupe Attijariwafa Bank a inauguré son 21ème centre Dar Al Moukawil dans la ville de Tétouan. Ce centre vise à accompagner les commerçants, artisans, porteurs de projets, entrepreneurs et très petites entreprises de la Région dans leur développement économique, en leur offrant des services d’accompagnement financier et non financier personnalisés.

L’inauguration de ce nouveau centre a été marquée par la présence du PDG du groupe Attijariwafa Bank, du Wali de la Région, du Président de la Région, des Gouverneurs de Tétouan et de M’diq-Fnideq, du Directeur Général de Tamwilcom, du Directeur Général de l’APDN, ainsi que de nombreux opérateurs économiques et sociaux locaux.

Plusieurs partenaires locaux de la banque ont, également, pris part à cet événement d’inauguration, notamment la CGEM, le CRI, l’ANAPEC, la CCIS, la Chambre de l’artisanat…

Ce centre offre aux entrepreneurs et petites entreprises existantes, en création ou en phase de projet, qu’elles soient clientes ou non clientes de la banque, un accès gratuit à des formations quotidiennes, des opportunités de mise en relation avec des partenaires potentiels, une mine d’informations utiles et des conseils personnalisés dispensés par des conseillers spécialisés pour les aider à réaliser et réussir leurs projets.

Dar Al Moukawil, lancé en 2016, est le premier dispositif dédié aux entrepreneurs et porteurs de projets, offrant des services d’accompagnement spécifiques pour les aider à entreprendre avec confiance.

L’on retrouve ces centre à Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès, Rabat, Meknès, Casablanca, Settat, El Hoceima, Laâyoune, Oujda, Nador, Kénitra, Berkane, Béni Mellal et Agadir, et maintenant à Tétouan, totalisant ainsi 21 centres dans le Royaume.

À travers ce dispositif, Attijariwafa Bank a accompagné plus de 470 000 TPE et porteurs de projet, ainsi que plus de 7 000 coopératives, sans oublier la plateforme digitale www.daralmoukawil.com qui a enregistré plus de 3 millions de connexions, avec 24 millions de vues sur la page Facebook «Ana Maak» et la chaîne Youtube «Dar Al Moukawil».

Ce nouveau centre témoigne une fois de plus de l’engagement continu d’Attijariwafa Bank en faveur du développement économique et social, et de sa volonté active de soutenir l’entrepreneuriat.