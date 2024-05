Ces thèmes rentrant dans leur domaine d’expertise : les sciences de la terre et de l’univers.

L’objectif du projet SPI est d’expliquer ces risques naturels de manière accessible aux élèves et à leurs enseignants, et de les préparer à réagir adéquatement en cas de survenue de tels événements.

Pour cela, des supports didactiques scientifiques simplifiés ont été conçus et seront présentés de manière attractive et dynamique.

Ces supports se déclinent en capsules vidéo, livrets et dépliants, couvrant les thèmes des séismes, des inondations, des glissements de terrain et de la sécheresse. Ils s’inscrivent dans une série intitulée «Histoires de notre Terre».

La première phase de mise en œuvre du projet SPI aura lieu dans la région de Ouarzazate les 20 et 21 mai 2024, suivie de celle de Marrakech El Haouz les 22, 23 et 24 mai. L’implémentation se fera dans des établissements scolaires de chaque région, comprenant des écoles primaires, des collèges et des lycées.

Les séances de présentation seront assurées par des scientifiques de l’association Attarik Foundation.

Le projet «Science Passeport Initiative» a bénéficié du support financier du département d’Etat américain, «Alumni TIES small grant from the U.S. Department of State».

Attarik Foundation s’engage à promouvoir la science et le patrimoine géologique du Maroc, ainsi qu’à développer la culture et l’intérêt pour les sciences chez les jeunes.

Le projet SPI est une initiative concrète pour atteindre ces objectifs en fournissant des supports didactiques pertinents et attrayants sur des sujets d’importance pour l’avenir du Maroc.