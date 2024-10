Les attaques d’orques dans le détroit de Gibraltar continuent d’interroger les scientifiques. Alors que certaines théories expliquent ces comportements par un jeu, un récent rapport du Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) propose une vision différente. Détails.

Depuis 2020, le détroit de Gibraltar est devenu le théâtre d’un phénomène aussi fascinant qu’inquiétant : les attaques d’orques contre les bateaux. Ce comportement, bien que rare, a pris de l’ampleur ces dernières années, suscitant des craintes chez les marins victimes de leurs agressions.

Un récent rapport scientifique du Bottlenose Dolphin Research Institute (BDRI) qui s’est intéressé au phénomène, avance plusieurs explications.

Le rapport, basé sur l’observation de plus de 600 interactions entre les orques et des navires dans des zones côtières du Maroc, de l’Espagne et du Portugal, souligne que ces attaques sont loin d’être anodines. Concernant les interactions observées entre orques et bateaux recensées, certains épisodes se sont soldés par des dégâts mineurs, mais d’autres ont entraîné des dommages considérables: coques mutilées, des bateaux coulés, et même des yachts endommagés. Ce phénomène a rapidement attiré l’attention des autorités maritimes.

«Nous pensons que ces orques adaptent leur comportement pour se préparer à une forme de chasse sophistiquée», explique un chercheur du BDRI qui estime que ces cétacés pourraient en réalité s’exercer à la chasse au thon rouge.

Les similitudes entre les bateaux et le thon rouge, proie principale des orques dans cette région, sont frappantes : vitesse, hydrodynamisme et même la couleur des coques, qui rappellent le ventre argenté du poisson. Cette nouvelle théorie offre un éclairage inédit sur les raisons de ces comportements agressifs et pourrait transformer la perception de ces interactions, autrefois considérées comme de simples jeux.

Cependant, une nouvelle théorie trouve un écho auprès d’autres experts. Le comportement des orques pourrait s’inscrire dans une forme d’apprentissage et de perfectionnement de leur technique de chasse, un processus naturel pour de nombreux prédateurs marins. Selon le rapport, ces animaux utilisent leur environnement pour affiner leurs compétences, tout comme les félins le font lors de leur entraînement à la chasse.

Le BDRI n’est pas la seule institution à s’intéresser à cette nouvelle théorie. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a également observé des similitudes troublantes entre les caractéristiques physiques des thons rouges et des bateaux, renforçant l’idée que ces interactions pourraient être une simulation de chasse pour les orques.

Enfin, certains chercheurs évoquent la possibilité que ce comportement soit lié à un traumatisme collectif au sein des populations d’orques. Un incident dans lequel un membre du groupe aurait été blessé par un bateau, pourrait avoir déclenché une réponse agressive et collective des cétacés. D’autres théories pointent des perturbations causées par des sonars militaires ou l’impact des conflits géopolitiques sur les habitats marins.

Quelle que soit l’explication exacte, il est clair que les interactions entre orques et bateaux ne sont pas anodines et reflètent un phénomène plus complexe que ce que l’on imaginait. Ces animaux apparus depuis six millions d’années, continuent de s’adapter à un environnement de plus en plus perturbé par l’activité humaine.