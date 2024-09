Assurances : hausse des primes émises de 8,5% au T2-2024 (ACAPS)

Les primes émises par les entreprises d’assurances et de réassurance ont atteint plus de 15,14 milliards de dirhams (MMDH) au deuxième trimestre de l’année 2024, en hausse de 8,5% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Ces primes se répartissent sur les branches « Vie » (+12,8% à 8,21 MMDH) et « Non Vie » (+3,9% à 6,93 MMDH), précise l’ACAPS qui vient de publier les statistiques trimestrielles de l’activité technique et financière des entreprises d’assurances et de réassurance. Dans la branche « Vie« , les segments « Décès » et « Épargne-supports Dirhams » ont marqué des hausses respectives de 4% à 825,5 millions de dirhams (MDH) et 15% à 7,1 MMDH, alors que le segment « Épargne-supports Unités de Compte » s’est replié de 7,5% à 287,4 MDH.

Pour ce qui est de la branche « Non Vie« , l’Autorité fait également état d’un recul des acceptations de 43,5% à 190,9 MDH. Les primes dans le segment « Automobile » ont, quant à elles, dépassé 3,46 MMDH (+6,7%), tandis que celles de « Incendie » on augmenté de 21,9% à 497,4 MDH.

En cumul de l’année 2024, les primes émises se sont accrues de 4,4% à près de 32,4 MMDH, dont 13,7 MMDH pour la branche « Vie » et 18,7 pour celle « Non Vie« .