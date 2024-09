Plusieurs médias espagnols ont salué la vigilance des autorités marocaines qui ont fait avorter un assaut massif de migrants sur la barrière de Sebta depuis dimanche dernier. Morceaux choisis.

Les autorités marocaines ont empêché depuis la nuit de samedi à dimanche dernier plusieurs tentatives d’assaut massif de migrants sur la barrière frontalière de Sebta. Plusieurs centaines de candidats à l’émigration clandestine, en majorité marocains, mais aussi des ressortissants subsahariens, algériens et du Moyen-Orient, ont été empêchés d’atteindre l’enclave occupée au cours des derniers jours. De nombreuses arrestations ont également été menées.

Le Maroc a renforcé le dispositif de surveillance à Fnideq en réponse à des appels à un assaut massif de migrants le 15 septembre sur Sebta, lancés par des candidats à l’émigration clandestine, dont plusieurs ont été arrêtés. Plusieurs médias espagnols ont loué la vigilance des autorités du Royaume qui ont ainsi avorté cette immense tentative.

C’est notamment le cas de laSexta, qui a titré «Le blindage policier au Maroc empêche l’entrée massive de migrants à Sebta». Selon la chaîne de télévision, «ce dimanche (15 septembre, ndlr), la gendarmerie marocaine était préparée avec un déploiement sans précédent et a pratiquement élaboré un bouclier humain pour éviter l’entrée de migrants» à Sebta.

Lire aussi. Maroc: des centaines de migrants empêchés de rejoindre Sebta

Evoquant également le «blindage policier massif», le site Infobae ajoute que «les raids menés au Maroc, ainsi que la présence policière importante, ont fait qu’aucune personne n’a réussi son projet d’arriver à Sebta», à l’exception d’une jeune Marocain mort alors qu’il tentait d’atteindre le préside occupé à la nage.

Selon la même média, «le ministère de l’Intérieur (espagnol) a remercié le Maroc pour le grand effort réalisé dans tout le périmètre frontalier afin d’éviter les entrées irrégulières à Sebta, réitérant que la collaboration avec les forces de sécurité marocaines est ‘permanente’».

Diario Red parle, pour sa part, de «l’impressionnant dispositif policier» déployé par le Maroc pour freiner l’entrée de migrants à Sebta. Et d’ajouter que «comme mesure dissuasive, les corps de sécurité marocains ont effectué plusieurs arrestations de personnes qui ont tenté de traverser» la frontière.

Quant à la situation actuelle, l’agence EFE a rapporté que le côté marocain de la frontière de Tarajal et la ville de Fnideq retrouvent leur rythme normal, et qu’on ne voit plus sur les montagnes et dans les rues des groupes de migrants. «Les services de nettoyage ont enlevé les pierres et autres objets lancés» par les migrants, ajoute la même source.