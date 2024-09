Le Maroc a passé commande pour la construction de tracteurs HET A1 par le groupe américain Oskhosh Defense, a annoncé ce dernier dans un communiqué.

L’entreprise Oskhosh Defense a annoncé hier mercredi 11 septembre dans un communiqué avoir reçu du groupe Optimum Vehicle Logistics une commande de tracteurs HET (Heavy Equipment Transporter) A1 et de remorques 635NL. Et de préciser que les systèmes HET A1 seront envoyés au Forces armées royales (FAR).

Selon la filiale de l’américain Oshkosh Corporation, le tracteur HET A1 permet de transporter et d’évacuer pour maintenance «les équipements de mission critique les plus lourds, tels que les tanks, les véhicules blindés et les véhicules de dépannage».

«Nous sommes heureux de travailler avec Optimum Vehicle Logistics, notre distributeur exclusif dans le Royaume du Maroc, pour fournir au Royaume des véhicules tactiques lourds à roues en soutien à ses efforts de modernisation de ses M1 Abrams», s’est félicité Pat Williams, chief programs officer d’Oshkosh Defense, cité dans le communiqué.

Selon la même source, la livraison des systèmes HET A1 est prévue pour démarrer à l’été 2025.