De hauts responsables de l’entreprise américaine de défense Lockheed Martin ont effectué une visite de prospection dans plusieurs installations industrielles au Maroc afin d’explorer les opportunités d’investissement dans le Royaume.

Cette visite, qui s’est déroulée en collaboration avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et fait suite à la participation de l’entreprise au Salon international de l’aéronautique de Marrakech, a pour objectif de renforcer les partenariats stratégiques et d’explorer les opportunités d’élargir les activités de l’entreprise dans le pays, indique l’entreprise dans un communiqué.

Elle illustre le partenariat de longue date entre Lockheed Martin et le Maroc, qui dure depuis cinq décennies, et met en lumière l’engagement de l’entreprise à promouvoir le développement économique local, à contribuer à la création de nouveaux emplois et à investir massivement au Maroc, poursuit la même source.

La délégation de Lockheed Martin, conduite par Tim Cahill, PDG du secteur des missiles et des systèmes de contrôle des tirs, et Joseph Rank, PDG de l’entreprise pour l’Arabie saoudite et l’Afrique, a visité plusieurs installations aéronautiques et de défense à Tanger. Parmi elles, les installations de la société Eaton-Souriau, partenaire principal de la chaîne d’approvisionnement de Lockheed Martin depuis plus de deux décennies, avec laquelle le constructeur américain explore des possibilités de coopération future, selon le communiqué.

50 ans de partenariat

«L’histoire de notre coopération avec le Maroc reflète notre engagement commun à améliorer les capacités de défense et à promouvoir la croissance du secteur industriel local, tout en créant de nouvelles opportunités économiques», a déclaré Tim Cahill. Et d’ajouter: «Nous sommes fiers de continuer à renforcer nos partenariats au Maroc et nous espérons élargir notre présence à un moment où nos efforts se conjuguent pour soutenir les priorités de défense et de sécurité du Royaume, tout en créant des emplois et en attirant de nouveaux investissements dans la région.»

Lire aussi: Marrakech Air Show 2024 : le chinois CATIC et l’américain Lockheed Martin en force

Selon le communiqué, la relation entre Lockheed Martin et le Maroc remonte à 1974, lorsque l’entreprise de défense a livré à la Force aérienne royale marocaine son premier avion de transport C-130H. Depuis lors, le Royaume est devenu un partenaire clé pour Lockheed Martin, qui lui fournit des systèmes avancés, notamment des avions F-16, des hélicoptères Sikorsky et des radars. L’entreprise a également contribué à la création d’une joint-venture pour fournir des services de maintenance, de réparation et de révision au Maroc.

Renforcement du partenariat

Le communiqué précise que la société Eaton-Souriau à Tanger produit des pièces aéronautiques essentielles pour soutenir les activités de l’entreprise de défense, ce qui joue un rôle clé dans le développement de la base industrielle au Maroc et dans la formation de la main-d’œuvre dans l’industrie de l’aéronautique et de la défense.

Il est également précisé que «Lockheed Martin est déterminée à renforcer et à élargir cette relation exceptionnelle dans le cadre de ses efforts pour tirer parti des capacités de fabrication avancées du Maroc pour soutenir ses activités mondiales et contribuer à la création d’emplois locaux et à la prospérité économique».

En marge de sa participation à la 6e édition du Salon international de l’aéronautique de Marrakech, Lockheed Martin a présenté une gamme variée d’armements, tels que des missiles intercepteurs PAC-3 MSE, des systèmes de lance-roquettes HIMARS, ainsi que des avions de chasse F-16 Fighting Falcon et le C-130 Super Hercules multi-rôles.