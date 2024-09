Le personnel aéroportuaire de Marrakech menace de faire grève, le samedi 21 septembre, réclamant l’activation des termes d’un accord conclu avec la direction de l’ONDA en 2023.

Une grève du personnel de l’aéroport Marrakech-Menara est prévue pour 21 septembre à 8 heures du matin. Les syndicats reprochent à l’Office national des aéroports (ONDA) “sa procrastination et son retard” dans l’exécution de certains points de l’accord signé 9 janvier 2023. « Le délai de réalisation a été dépassé », déplorent ils dans un communiqué.

La Confédération Démocratique du Travail affirme qu’il n’y a eu “aucune réponse de la part de la direction concernant les augmentations de salaire prévues par le gouvernement”. Le syndicat dénonce un retard qu’il juge « injustifié » pour résoudre certains ‘problèmes liés à la santé et à la sécurité des techniciens de l’aéroport ».

« Le directeur du pôle d’exploitation des aéroports adopte la politique de la sourde oreille face aux solutions réalistes proposées par les représentants du personnel », lit-on sur le communiqué. Le syndicat estime que « les ressources humaines ont tenté de se soustraire à ses obligations et responsabilités en matière de mise en œuvre des points de l’accord convenu ».

Le communiqué tient le service des ressources humaines comme responsable de « la tentative d’anéantissement et de l’échec du dialogue et de la paix sociale, ainsi que des répercussions négatives et dangereuses sur la sécurité des passagers, des usagers et des aéroports ».