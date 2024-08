Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a averti lundi qu’il s’agissait « peut-être de la dernière » chance de parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, après plus de dix mois de guerre.

« C’est un moment décisif, c’est probablement la meilleure, peut-être la dernière occasion de ramener les otages chez eux, d’obtenir un cessez-le-feu et de mettre tout le monde sur la voie d’une paix et d’une sécurité durables« , a déclaré M. Blinken lors de sa rencontre à Tel-Aviv avec le président israélien, Isaac Herzog.

Pour son neuvième voyage dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre, M. Blinken a ajouté qu’il était « temps d’y arriver« . « C’est aussi le moment de s’assurer que personne ne fait quoi que ce soit qui pourrait faire dérailler le processus« , a-t-il ajouté.

« Nous travaillons pour nous assurer qu’il n’y a pas d’escalade ni de provocations ni aucune action qui pourrait d’une manière ou d’une autre nous éloigner de cet accord ou élargir le conflit à d’autres endroits ou augmenter son intensité« , a poursuivi M. Blinken.

Le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer dans la journée le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. M. Herzog, dont le rôle est principalement protocolaire, a affirmé de son côté que les Israéliens voulaient le retour « le plus tôt possible » des otages enlevés le 7 octobre par des commandos du Hamas et retenus depuis dans la bande de Gaza.

« Il n’y a pas de cause humanitaire plus grande que celle du retour de nos otages« , a-t-il dit.