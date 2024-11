Après une décennie d’attente, la Commune de Casablanca s’apprête à approuver ce jeudi, lors d’une session extraordinaire, le contrat de gestion déléguée pour le parc zoologique d’Aïn Sebaâ.

Ce projet, qui a été bloqué pendant plusieurs années, devrait enfin aboutir à la réouverture du parc zoologique d’Aïn Sebaâ dans un avenir proche, avec une réouverture prévue idéalement au début de l’année 2025.

Le contrat de gestion déléguée, qui sera approuvé jeudi 28 novembre lors d’une session extraordinaire du Conseil communal de Casablanca, a été attribué à la société Dream Village, propriétaire du village écologique de Mohammedia.

Selon les termes du projet de contrat, le parc zoologique d’Aïn Sebaâ abritera un total de 319 animaux issus de 75 espèces différentes. Mais ces animaux ne seront pas immédiatement disponibles lors de l’ouverture du parc, car le contrat prévoit un délai de six mois pour que la société délégataire acquière les animaux, à compter du déblocage des fonds par la Commune.

Les recettes de la société seront principalement générées par les ventes de billets d’entrée et les parkings payants, conformément au règlement fiscal en vigueur.

Tarifs d’entrée et stationnement

Les visiteurs adultes devront s’acquitter d’un tarif d’entrée de 80 dirhams pour accéder au parc, tandis que les enfants paieront 50 dirhams. À partir de l’année 2029, ces tarifs seront révisés et passeront respectivement à 100 dirhams et 60 dirhams.

Le tarif du stationnement a été fixé à 15 dirhams par véhicule. Les revenus générés par les activités annexes, telles que les stands, les restaurants, les boutiques de souvenirs et le parc d’attractions, reviendront également à la société délégataire.

Lire aussi. Retard pris dans l’ouverture du zoo de Aïn Sebaâ: les explications de Nabila Rmili

Responsabilités de la société délégataire

Le contrat stipule que la société délégataire aura la responsabilité exclusive de la gestion et de l’exploitation du parc zoologique, ainsi que de la maintenance des infrastructures et des équipements du parc.

Elle sera également en charge de la gestion des parkings et des activités annexes et complémentaires, ainsi que de la gestion, de la conservation et du bien-être des animaux du parc.

En vertu de ce contrat, la société s’engage à gérer le parc conformément aux lois et régulations en vigueur, notamment la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces animales et végétales sauvages, et à la régulation du commerce de ces espèces.

Gestion de la faune et des infrastructures

Pour assurer la gestion et la maintenance de la faune, la société délégataire devra fournir les animaux spécifiés dans le tableau de la collection animale, selon les accords établis entre les deux parties, à compter de l’entrée en vigueur du contrat.

La société sera également tenue de respecter les lois et régulations nationales et internationales concernant l’importation et l’exportation des animaux, ainsi que les normes relatives au bien-être animal et à la sécurité des employés et du public. En ce sens, elle disposera d’une totale liberté pour la réhabilitation, l’aménagement et la gestion des infrastructures du parc, tout en respectant les normes légales applicables.

Entretien et soins des animaux

En outre, la société devra veiller à maintenir les équipements et infrastructures du parc en bon état pour garantir une exploitation optimale à la fin du contrat. Elle devra également fournir une alimentation conforme aux normes nationales et internationales et entreposer les aliments dans des conditions appropriées aux besoins alimentaires des animaux.

La société s’engage également à appliquer des mesures de santé vétérinaire pour les maladies réglementées et à mettre en œuvre un programme de prévention, en utilisant les équipements vétérinaires et les outils nécessaires, tout en respectant les pratiques vétérinaires en vigueur.