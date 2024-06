Aux portes d’Ain Diab, le promoteur immobilier Anfa Realties propose aujourd’hui un projet résidentiel haut de gamme baptisé Anfa Heaven. Sur plus de 5 hectares de terrain, ce complexe fermé et sécurisé propose des villas d’exceptions et des appartements de standing alliant design contemporain, hautes prestations et accès aux infrastructures de loisirs. Bienvenue dans notre visite guidée des appartements de cette résidence paradisiaque qui a tout pour plaire.



Une situation géographique idéale

Situé à seulement 2 km du Morocco Mall, le célèbre centre commercial de Casablanca, Anfa Heaven bénéficie d’un emplacement stratégique. Plus précisément, ce complexe de rêve se dresse en bordure du boulevard Abdelhali Boutaleb menant à Dar Bouazza et à deux pas de la rocade donnant un accès direct aux axes autoroutiers de la région. Les résidents peuvent ainsi bénéficier des avantages de la capitale économique tout en profitant d’un quotidien au calme, à proximité des belles plages de la corniche d’Ain Diab.

Un cadre de vie privilégié

Ici, l’expression « avoir une place au soleil » prend tout son sens ». En effet, le parti pris architectural joue la carte de la luminosité avec des appartements traversants, dotés de salons orientés plein sud. Jusqu’au moindre détail, le raffinement est au rendez-vous :

Espaces généreux, finitions de qualité avec marbre et bois nobles, décoration mêlant tradition et modernité…

En plus des appartements en étage (2 ou 3 chambres), Anfa Heaven propose de magnifiques Penthouses (4 chambres) disposant de terrasses à 360° offrant une vue panoramique imprenable sur l’océan. Les appartements en rez de jardin (2 ou 3 chambres) disposent pour leur part d’une piscine et d’un jardin.



Des appartements haute performance

Fruit d’un travail en amont sur l’isolation thermique et phonique, le confort est optimal dans les appartements, équipés d’une climatisation réversible centralisée. Les cuisines équipées et le choix de matériaux de qualité et économes en énergie participent à un mode de vie moderne.

Des airs de vacances toute l’année

Outre les appartements, le complexe Anfa Heaven regorge d’infrastructures destinées aux loisirs et au bien-être des résidents : plusieurs piscines, terrains multisports dont un terrain de padel, aires de jeux pour enfants, sans oublier de vastes promenades piétonnes, le tout niché au cœur d’un écrin de verdure de 2500 m2. Ajoutez à cela, la proximité immédiate de la plage Chouhal et l’océan à parte de vue pour vivre pleinement vos loisirs nautiques toute l’année. Que rêver de mieux pour combler petits et grands ?

Un luxe exclusif et préservé

Pour vous laisser profiter de toutes ses installations dans un confort serein, Anfa Heaven est une résidence fermée et sécurisée 7j/7 & 24H/24. Les résidents disposent également de parkings en sous-sol réservés aux propriétaires pour un accès facilité.

Un projet pensé pour les familles et l’investissement locatif

Que l’on soit jeune couple, famille avec enfants, senior ou investisseur à la recherche d’un bien de qualité pensé et réalisé dans les règles de l’art, Anfa Heaven a été conçu pour satisfaire toutes les attentes. La résidence se veut un cadre idéal pour fonder un cocon familial et offre également un fort potentiel locatif grâce à ses appartements haut de gamme, ses équipements de standing et son emplacement privilégié.

