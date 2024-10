Brahim Diaz devrait faire son retour sur les pelouses dès ce samedi. L’international marocain fait partie des joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour prendre part au Clasico contre le FC Barcelone.

Très bonne nouvelle pour Brahim Diaz ainsi que les supporters du Real Madrid. Après une absence qui aura duré plus d’un mois, le Lion de l’Atlas est convoqué par Carlo Ancelotti pour prendre part au Clasico contre le FC Barcelone.

Pour rappel, Diaz a été contraint de quitter le terrain dès la 23e minute lors du match qui opposait les Merengues à la Real Sociedad (2-0). Un jour après sa blessure, le club de la capitale espagnole avait indiqué que son milieu de terrain pourrait être indisponible pour au moins huit semaines.

“Après les examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Brahim Díaz, il a été diagnostiqué une blessure à l’adducteur long de la jambe droite”, expliquait alors un communiqué de La Casa Blanca.

Walid Regragui devrait lui aussi se réjouir de cette nouvelle. Le sélectionneur national pourrait donc retrouver son “chouchou”, “Ssi Brahim”, pour le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas prévu en novembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025.

Le Barça et le Real, respectivement premier et deuxième de la Liga avec 27 points et 24 points, croiseront le fer ce samedi à partir de 20h00, heure marocaine. La rencontre match promet une ambiance électrique sur la pelouse et dans les gradins.