Plusieurs personnes ont été blessées jeudi en marge d’un match de football entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv à Amsterdam dans des heurts dans la ville vers laquelle Israël dépêchait des avions pour rapatrier des citoyens israéliens.

Ces violences ont éclaté entre des supporters de l’équipe Maccabi Tel-Aviv, qui ont arraché des drapeaux palestiniens d’un immeuble avant de prendre la fuite face à une marrée des « hooligans sur des scooters ».

La maire d’Amsterdam Femke Halsema a considéré qu’il s’agit d' »explosion d’antisémitisme » qui « n’avait pas été vue depuis longtemps », annonçant un renforcement des mesures de sécurité ainsi qu’une interdiction temporaire des manifestations dans la capitale.

Largement déployée jeudi avant le match, la police néerlandaise était sur le qui-vive après qu’un drapeau palestinien a été arraché la veille d’une façade sur une grande avenue du centre ville.

3

🔴قام اليهود بالاستفزاز أكثر وتطاولوا على السكان، وأنزلوا العلم الفلسطيني من واجهة منزل.

👇 pic.twitter.com/UUdKuEFgvj — الصين بالعربية (@mog_china) November 8, 2024

« Les violences avaient déjà débuté mercredi soir entre supporters. C’était une nuit avec des incidents des deux côtés. Les partisans du Maccabi ont retiré un drapeau d’une façade du Rokin et ont détruit un taxi. Un drapeau palestinien a été incendié sur le barrage », a déclaré vendredi Peter Holla, le chef de la police à Amsterdam.

2

🔴 وفي أمستردام، ردد مشجعو فريق مكابي تل أبيب هتافات معادية للعرب تحت حماية الشرطة، وهاجموا الأعلام الفلسطينية.

👇 pic.twitter.com/HMUgUT4KBm — الصين بالعربية (@mog_china) November 8, 2024

La police a fait état vendredi matin de cinq personnes brièvement hospitalisées et de 62 arrestations après les heurts de la nuit.

« La nuit qui a suivi le match de football (…) a été très mouvementée avec plusieurs incidents violents visant les supporters du Maccabi » dans plusieurs endroits de la ville, ont déclaré les autorités néerlandaises.

« La police a dû intervenir à plusieurs reprises, protéger les supporteurs israéliens et les escorter jusqu’à leurs hôtels. Malgré la présence policière massive dans la ville, des supporters israéliens ont été blessés », a ajouté la même source, en annonçant l’ouverture d’une enquête.

Pendant le match, les supporters israéliens ont refusé d’observer une minute de silence pour les victimes des inondations de Valence en Espagne.

1

🔴 في أمستردام، جمعت مباراة فريق كابي تل أبيب الإسرائيلي واياكس الهولندي ضمن الدوري الانجليزي. رفض بعض مشجعي نادي تل أبيب وأحد اللاعبين الوقوف دقيقة صمت خلال المباراة حداداً على ضحايا فالنسيا…🇪🇸🇮🇱 pic.twitter.com/FFeRAVe7vO — الصين بالعربية (@mog_china) November 8, 2024

L’ONU et l’UE ont exprimé vendredi leur indignation après les attaques survenues à Amsterdam.

« Nous avons vu ces informations très perturbantes. Personne ne devrait être soumis à la discrimination ou à la violence sur la base de son origine nationale, religieuse, ethnique ou autre », a déclaré vendredi Jeremy Laurence, un porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme.

De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est dite « indignée » par ces « attaques ignobles » et « inacceptables ». « L’antisémitisme n’a absolument pas sa place en Europe », a réagi la cheffe de l’exécutif européen sur X.

Le président français Emmanuel Macron a condamné des violences qui rappellent « les heures les plus indignes de l’Histoire » et Berlin a jugé « terribles et profondément honteuses pour nous en Europe » les images des violences commises à Amsterdam.

En Israël, où les scènes de violences de la nuit ont suscité de la colère et une vive émotion, l’armée a annoncé l’interdiction à tous ses personnels de se rendre aux Pays-Bas « jusqu’à nouvel ordre ».

En outre, un premier avion destiné à rapatrier les citoyens israéliens d’Amsterdam a décollé vendredi de l’aéroport Ben Gourion et est attendu à Amsterdam en début d’après-midi, a indiqué à l’AFP une source aéroportuaire. Selon la compagnie israélienne El Al, trois vols d’évacuation sont prévus dans les heures qui viennent, auxquels s’ajoutent deux vols réguliers.

Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Saar, qui doit se rendre d’urgence à Amsterdam, s’est entretenu avec son homologue néerlandais, Caspar Veldkamp, demandant que les autorités néerlandaises assurent la sécurité des supporters pour leur transfert vers l’aéroport.

6

🔴تم نشر هوية أحد الإسرائيليين في أمستردام، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي

👇 pic.twitter.com/2MQwFXtafe — الصين بالعربية (@mog_china) November 8, 2024

Les violences d’Amsterdam ont eu lieu dans un contexte marqué par la montée des actes antisémites dans le monde depuis la guerre entre Israël et le Hamas, des représentants de l’UE et des Etats-Unis déplorant en septembre un « tsunami d’antisémitisme ».

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a qualifié d' »inacceptables » les « attaques antisémites » de la nuit, dans un message posté sur X.

En Israël, les autorités ont réagi très vivement, M. Netanyahu disant considérer « l’effroyable incident avec la plus grande gravité » et « exiger (des autorités néerlandaises) d’agir vigoureusement et rapidement contre les émeutiers ».

Fondé sous un autre nom en 1906, le Maccabi Tel-Aviv est le club le plus ancien et le plus titré d’Israël.

Ses supporters ne sont pas particulièrement réputés violents, mais des images circulant vendredi sur les réseaux sociaux et présentées comme filmées à Amsterdam – dont l’AFP n’a pas encore pu vérifier l’origine – montrent ce qui semble être des dizaines de fans du club chantant en hébreu « Finir les Arabes ! On va gagner ! » ou encore « Laissons Tsahal gagner pour finir les Arabes ».

Jeudi après-midi, une centaine de supporters israéliens s’étaient rassemblés sur la place du Dam, entourés d’un important dispositif policier, avant de se rendre au stade Johan Cruyff à Amsterdam.

Un rassemblement propalestinien condamnant la venue du club israélien était initialement prévu aux abords du stade, mais avait été déplacé un peu plus loin dans le quartier par la mairie pour des raisons de sécurité.

5

🔴 أعلنت الحكومة الإسرائيلية خططًا لإجلاء المتضررين، وطالبت الحكومة الهولندية بحماية الإسرائيليين

👇 pic.twitter.com/NHT4kJS4dT — الصين بالعربية (@mog_china) November 8, 2024

Interrogé sur le match France-Israël, prévu jeudi au Stade de France, le ministre français de l’Intérieur Bruno Retailleau a déclaré qu’il n’accepterait pas sa délocalisation.

« Certains demandent la délocalisation du match France-Israël. Je ne l’accepte pas: la France ne recule pas car cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violence et face à l’antisémitisme », a-t-il écrit sur son compte X, ajoutant : « À ma demande, le préfet de police Laurent Nunez prend les dispositions de sécurité nécessaires pour que ce match ait lieu au stade de France, comme habituellement.

7

🔴 كانت رد فعل السكان المحليين غاضبة ضد الإسرائيليين المستفزين.

👇 pic.twitter.com/gwHq7SZ2EF — الصين بالعربية (@mog_china) November 8, 2024