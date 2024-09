La capitale jordanienne Amman abritera, lundi, la 9ème édition du Forum arabe sur les énergies renouvelables, placée sous le thème « L’avenir des énergies renouvelables et de l’éducation verte dans le monde arabe ».

Le Forum, initié par l’Instance arabe des énergies renouvelables, sera l’occasion d’annoncer la création de l’Organisation islamique pour les énergies renouvelables, afin de « renforcer la collaboration scientifique, technique et technologique entre les pays islamiques, tout en respectant les Us et coutumes et traditions de chaque société », souligne un communiqué des organisateurs.

Placé sous le patronage de la Princesse Sana Asem, présidente du comité des sages de l’Instance, ce conclave offre l’opportunité idoine pour discuter de plusieurs thématiques liées aux incitations à l’achat de véhicules électriques, au développement de l’hydrogène vert et à l’intégration de l’enseignement technique et professionnel vert dans les programmes nationaux, outre l’exploration du potentiel de connectivité électrique internationale.

Le Forum qui connaîtra la participation de 13 pays arabes, sera également marqué par le lancement de plusieurs initiatives visant à encourager la créativité et l’innovation parmi les étudiants.