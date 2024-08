L’international marocain Amir Richardson, qui vient de rejoindre la Fiorentina, a révélé ce mardi que son coéquipier en sélection Sofyan Amrabat l’a encouragé à rejoindre le club italien.

Convoité par plusieurs clubs européens alors qu’il était encore en pleine compétition olympique, le milieu de terrain de l’équipe nationale a affirmé, lors de sa présentation ce mardi à la salle de presse du Viola Park, que Sofyan Amrabat et son père ont joué un rôle important dans son choix de rejoindre la Viola.

Interrogé dès le début de la séance de questions-réponses sur les éventuels conseils d’Amrabat et l’avenir de ce dernier avec le club, il a répondu: «Bien sûr, j’ai parlé avec Sofyan avant de venir. Il m’a conseillé de venir ici, en me disant que c’est un club merveilleux pour franchir un cap et obtenir de bons résultats». Et d’ajouter à propos d’Amrabat: «Son avenir? C’est à lui de décider s’il reste ou non, mais il m’a parlé en très bons termes de la Fiorentina.»

Concernant son nouveau club, le Lion de l’Atlas a considéré que «la Fiorentina est un grand club» et qu’il était «très important pour lui d’atteindre cette étape». «Je dois donner tout ce que j’ai pour ce maillot en essayant de faire de mon mieux.»

Interrogé sur son modèle, il a exprimé son admiration pour le joueur français Paul Pogba: «Pogba est un grand joueur, de grande qualité. Je pense avoir un profil assez similaire (…); je m’inspire de lui. J’essaie d’apprendre de lui, tout comme d’autres grands joueurs», a déclaré le buteur contre l’Irak en phase de groupes du tournoi olympique de football.

Objectifs personnels

«Mon objectif est de rester le plus longtemps possible avec la Fiorentina. Je voudrais aller aussi loin que possible en Europe et évoluer très bien en Serie A. Je ne me fixe aucune limite, je veux marquer beaucoup de buts et m’améliorer à chaque phase de jeu», a répondu le talentueux milieu de terrain marocain, notant que son choix de rejoindre la Viola a été basé sur le projet présenté par les dirigeants.

«Il y a eu plusieurs négociations, j’ai aimé dès le début le projet qui m’a été présenté. La Fiorentina est un club important, avec des joueurs de qualité, et mon parcours inclut des équipes de ce genre», a déclaré Richardson, révélant que son père lui a beaucoup parlé de l’Italie et l’«a immédiatement encouragé à venir». «Il m’a dit que c’est un pays magnifique et j’ai suivi ses conseils», a-t-il révélé.

Concernant le rôle qu’il s’attend à jouer au sein de sa nouvelle équipe, le Marocain a déclaré: «Je me considère comme un milieu de terrain capable d’attaquer et de défendre, donc actif dans toutes les zones du terrain. Je préfère attaquer, mais pour mon rôle, je dois également beaucoup défendre.»