Convoité par de grands clubs européennes, l’international marocain Amir Richardson pourrait rejoindre le club italien de la Fiorentina dès cet été.

Le club français de Reims a conclu un accord avec le club italien de la Fiorentina pour le transfert de l’international marocain Amir Richardson pour 10 millions d’euros, annonce le quotidien sportif français L’Équipe ce jeudi 8 août 2024.

Selon le quotidien sportif, l’accord entre la Fiorentina et Reims comprend le transfert de Richardson pour 10 M€, ainsi qu’un pourcentage de 10 % sur un éventuel futur transfert.

Le média précise également que le joueur, anciennement au Havre et âgé de 22 ans, n’a pas encore finalisé les détails avec le club italien, bien qu’il soit sous contrat avec Reims jusqu’à l’été 2027.

Joueur clé de l’équipe olympique marocaine, qui dispute ce jeudi (16h) le match de classement des JO 2024 face à l’Egypte à Nantes (France), Amir Richardson est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le Tottenham.

🟣🇲🇦 Agreement Fiorentina-Reims for Amir Richardson will be for package worth €9m fixed fee, €1m add-ons.

Reims will also have 10% sell-on clause. pic.twitter.com/HM0FDvErpg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024