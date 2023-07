Le match amical du FC Barcelone contre la Juventus à San Francisco samedi a été annulé à cause d’une épidémie de gastro-entérite au sein du club catalan.

« Une partie importante de l’équipe blaugrana souffre d’une gastro-entérite virale », a déclaré le FC Barcelone dans un communiqué.

Le match au Levi’s Stadium, l’antre des 49ers de San Francisco, d’une capacité de 68 500 places, s’inscrit dans le cadre du Soccer Champions Tour, qui réunit six clubs européens de premier plan, tous soucieux de conquérir le marché américain.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023