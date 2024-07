La Fédération Nationale des Propriétaires de Cafés et de Restaurants du Maroc (FNPCRM) menace d’une grève nationale, afin de protester contre les amendes colossales imposées aux professionnels du secteur de la CNSS, qui dépassent les 152 millions de centimes.

Les professionnels des cafés et restaurants au Maroc ont tenu une réunion d’urgence, mercredi 10 juillet, afin d’évoquer les « sommes exorbitantes, pénalités et amendes » imposées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ( CNSS).

Lors de cette réunion, le bureau de la FNPCRM a appelé les professionnels du secteur à une grève nationale pour protester contre ces amendes qu’ils considèrent injustifiées.

La préparation à la grève intervient dans le cadre d’un programme de lutte contre le maintien délibéré par le ministre de l’Économie et des Finances des amendes et factures de recouvrement qui «n’ont rien à voir avec la protection sociale des salariés et le règlement définitif des dettes des professionnels, mais son objectif est plutôt de saisir les actifs commerciaux et les comptes des professionnels et de rééquilibrer cette institution au détriment des propriétaires et travailleurs du secteur », estime le bureau de la FNPCRM.

Lire auss: Gouvernement vs Professionnels de la santé: le bras de fer continue, de nouvelles grèves annoncées

Face à cette situation, le bureau de la FNPCRM accuse le ministre de l’Économie et des Finances d’avoir aggravé la situation en maintenant délibérément des amendes et des pénalités pour des objectifs non déclarés et en inondant un secteur épuisé qui ne s’est pas encore rétabli des effets de la crise sanitaire liée au Covid19.

«Le ministre n’a accordé aucune importance et aucun effort au secteur pour retrouver la santé, pas même l’exonérer d’une partie des frais même durant la période difficile de crise sanitaire.», a déploré le bureau de la fédération Nationale des Propriétaires de Cafés et de Restaurants du Maroc.

Aussi, le bureau a, également, tenu pour responsable le ministre de l’Inclusion économique, des Petites Entreprises, de l’Emploi et des Compétences, estimant «qu’il a amené le secteur au sommet de la congestion, à cause de la négligence des chiffres effroyables d’un certain nombre de faillites causées par les amendes et les répercussions de la CNSS, et n’a pris aucune mesure qui contribuerait à rétablir l’équilibre du secteur».

Dans ce cadre, la fédération a appelé les bureaux locaux et régionaux à cesser toute décision de grève en attendant la réponse du chef du gouvernement, du ministre de l’Économie et des Finances, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et celle du ministre de l’Industrie et du Commerce, à un mémorandum d’entente déposé dans ces ministères le 11 juin 2024.

Parallèlement, le bureau a appelé les branches locales et régionales de la fédération à se préparer pour l’organisation d’une grève nationale devant le siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et de se préparer à toutes les formes d’escalade que le bureau annoncera lors de sa prochaine session.