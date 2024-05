Le Groupe Archimedia annonce l’organisation de la 5e édition du forum des matériaux innovants « Revtech » sous le thème de « bureau de demain » et la présentation de la première plateforme numérique dédiée au bâtiment : Bimbo Teh.

L’évolution des espaces de travail, désormais liés au phénomène de digitalisation, vise à créer des environnements dynamiques et productifs, favorisant le bien-être et la productivité des employés. C’est pourquoi Revtech de Groupe Archimedia organise l’édition 2024 de son forum sous le thème principal «Le bureau de demain». Il s’agit de rassembler les professionnels et les architectes autour de ces enjeux essentiels. Dans le cadre de cet événement, des conférences données par d’experts seront organisées, pendant deux jours, les 15 et 16 mai à Casablanca, pour explorer en profondeur les nouvelles tendances et les meilleures pratiques en matière d’aménagement des espaces de travail.

Le débat entre modernité et préservation du patrimoine urbain s’intensifie lors de la conférence, où Octavio Mestre, architecte émérite à Barcelone, ouvrira le bal avec ses réflexions sur la rénovation des bâtiments anciens en espaces tertiaires fonctionnels et contemporains. Suivent des exposés variés, de la certification des matériaux à l’économie circulaire chez Technal, en passant par les nuances de choix des couleurs dans les bureaux et la gestion des risques d’incendie.

Les conférences se pencheront sur des interrogations cruciales : comment les entreprises s’adaptent-elles aux transformations digitales tout en aménageant des espaces de travail efficaces ? Comment garantir une isolation acoustique optimale dans des environnements en open space ? Autant de questions fondamentales pour façonner l’avenir des bureaux.

Le forum Revtech sera aussi l’occasion pour les professionnels et prescripteurs du secteur de découvrir la première plateforme numérique dédiée au bâtiment : Bimbo tech. De la rénovation des bâtiments anciens à l’économie circulaire, en passant par le choix des matériaux innovants et la gestion des risques, les interventions abordent les enjeux majeurs de l’aménagement des bureaux au Maroc.