En collaboration avec SUN PHARMA, la Maison Solidarité Alzheimer a célébré, hier 26 septembre, la Journée Mondiale d’Alzheimer.

À l’occasion de la Journée Mondiale d’Alzheimer, qui se tient chaque année le 21 septembre, la Maison Solidarité Alzheimer organise, en partenariat avec SUN PHARMA et la Fédération Royale Marocaine des Échecs, un événement intitulé « Faire Échec à l’Oubli ». Cet événement s’est tenu le 26 septembre à Casablanca. L’objectif était de souligner l’importance des activités cognitives, notamment le jeu d’échecs, dans la prévention des maladies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer.

Selon les données disponibles, environ 200 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer au Maroc, et ce chiffre pourrait doubler d’ici 2050. La maladie, qui touche davantage les femmes, se manifeste souvent par des troubles de la mémoire récente et de l’orientation. Bien qu’il n’existe pas de traitement curatif, des solutions existent pour ralentir l’évolution de la maladie dès les premiers symptômes.

SUN PHARMA, un acteur engagé dans le domaine de la santé publique, soutient les initiatives de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. L’entreprise met en avant l’importance de la stimulation cognitive, considérée comme un moyen d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Elle rappelle également l’importance de soutenir les familles des patients.

Le jeu d’échecs sera au centre de l’événement en raison de ses bienfaits cognitifs. Des études scientifiques indiquent que la pratique des échecs stimule des fonctions mentales essentielles comme la mémoire, l’attention et la résolution de problèmes, des capacités souvent affectées par la maladie d’Alzheimer. SUN PHARMA, qui propose des médicaments visant à retarder la progression de la maladie, s’appuie sur cette activité pour promouvoir la prévention des troubles cognitifs liés au vieillissement.

En plus des échecs, la Maison Solidarité Alzheimer propose d’autres ateliers créatifs, tels que le dessin et la peinture, visant à stimuler l’esprit des participants tout en leur offrant des moments de détente et de partage. Ces activités permettent de renforcer les capacités cognitives des personnes atteintes et de leur offrir un espace d’expression.

Le programme de la journée comprendra des séances de jeu d’échecs ouvertes aux seniors, animées par des experts de la Fédération Royale Marocaine des Échecs, ainsi que des ateliers de sensibilisation sur la prévention des maladies neurodégénératives. Des espaces de soutien seront également dédiés aux familles des patients pour échanger et recevoir des conseils pratiques.

SUN PHARMA, fondée en 1983, est aujourd’hui le quatrième plus grand producteur mondial de médicaments génériques. La Maison Solidarité Alzheimer, quant à elle, se consacre à l’accompagnement des personnes atteintes d’Alzheimer et à la sensibilisation du public à cette maladie.