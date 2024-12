Les chauffeurs de taxis au Maroc se préparent à organiser une manifestation jeudi prochain pour protester contre l’arrestation d’un de leurs collègues à la suite de l’incident impliquant des chauffeurs de taxi, un diplomate russe, son épouse et un chauffeur de l’application VTC Yango.

Les chauffeurs de taxis sont très remontés après les poursuites engagées contre leur collègue impliqué dans l’incident du diplomate russe et n’hésitent pas à exprimer leur mécontentement. Après une réunion tenue pour examiner cette affaire, le Comité national du secteur des taxis a publié un communiqué exprimant sa solidarité avec le chauffeur arrêté et exigeant sa libération immédiate.

Le Comité a annoncé une manifestation nationale pour le jeudi 12 décembre devant la Cour d’appel de Casablanca, appelant à une large mobilisation des chauffeurs. Composé de plusieurs organisations et syndicats représentant les chauffeurs de taxis, ce comité a lancé un appel à tous les professionnels du secteur, soulignant l’importance de l’unité syndicale pour défendre leurs droits.

L’Intérieur pointé du doigt

Le Comité national des taxis n’y va pas par quatre chemins et accuse le ministère de l’Intérieur d’être entièrement responsable du chaos observé dans le secteur du transport, notamment en raison de la prolifération du transport illégal via des applications mobiles. Le Comité affirme que ce phénomène a causé de lourdes pertes aux chauffeurs de taxis légaux.

Cette prise de position des chauffeurs de taxis intervient quelques jours après que le juge d’instruction du tribunal d’appel de Casablanca ait ordonné l’incarcération d’un chauffeur de taxi (type grand modèle) à la prison locale d’Ain Sebaa. Trois autres chauffeurs ont été poursuivis en liberté à la suite de l’agression d’un chauffeur utilisant l’application VTC Yango qui transportait un diplomate russe et son épouse.

L’affaire a été renvoyée à la cour d’appel par le procureur du tribunal de première instance, qui a estimé que les faits relèvent du domaine criminel et doivent être jugés par la Chambre criminelle.

Un incident diplomatique évité de justesse

Pour rappel, dimanche 1er décembre, un incident a eu lieu devant un grand hôtel de l’avenue des Forces Armées Royales (FAR) à Casablanca, impliquant des chauffeurs professionnels et un chauffeur de Yango. L’incident a frôlé l’incident diplomatique en raison de l’implication d’un diplomate russe et de son épouse.

Les chauffeurs de taxis soutenant leur collègue insistent sur le fait que l’altercation «n’était qu’une dispute verbale».

Cet incident survient dans un contexte de tensions croissantes entre les chauffeurs de taxis officiels et ceux qui travaillent avec des applications. Les premiers réclament une réglementation plus stricte du secteur pour protéger leurs intérêts, tandis que les autres appellent à une concurrence plus équitable.