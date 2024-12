Alliance CEI, la PME qui veut réinventer l’éclairage

Créée en 2002, la PME Alliance CEI a su développer une expertise reconnue dans le domaine de l’éclairage au Maroc, mais également à l’international.

Menée par une équipe de passionnés de l’éclairage, comme ils se définissent eux-mêmes, Alliance CEI, fondée avec des capitaux marocains, a su se faire une place dans un écosystème principalement dominé par des entreprises étrangères. Pour relever ce défi, la PME a su développer une expertise reconnue dans le domaine, un engagement résolu envers la qualité et une recherche constante d’innovation. Une triade qui lui réussit bien et lui a même ouvert les portes de l’international.

«De 2001 à 2007, c’était une période où il y avait tout simplement l’éclairage en SHP. Depuis 2007 jusqu’à présent, on essaie de développer et de suivre la technologie LED pour avoir une bonne efficacité énergétique et tout ce qui est en lien avec l’économie d’énergie», informe Karim Khalil, fondateur et directeur général d’Alliance CEI. Cette démarche traduit à plus d’un titre l’attachement de l’entreprise aux principes susmentionnés.

Diverses solutions

Alliance CEI propose diverses solutions, allant des produits d’éclairage fonctionnels à ceux d’ordre décoratif, en passant par les accessoires ou les projecteurs. Elle propose également des poteaux et des raccordements, ainsi que des solutions pour les jardins. Bien entendu, l’entreprise ne se dérobe pas aux exigences de durabilité. Consciente de sa responsabilité vis-à-vis de l’environnement, elle propose également des produits d’éclairage éco-énergétiques.

Ce savoir-faire assure à l’entreprise une part de marché assez honorable, mais également une percée à l’international, avec des projets d’envergure dans des pays comme le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Elle a également réalisé des études relatives à l’éclairage pour diverses villes à l’international depuis 2018, notamment à Dubaï.

A fond dans l’innovation

Quant aux perspectives de croissance, Alliance CEI n’entend pas évoluer sans s’accommoder au digital. Dans ce sens, l’entreprise a commencé à introduire quelques technologies dans le secteur, comme des luminaires autoprogrammables, qui peuvent être destinés à la télégestion. «Nous les préparons depuis un moment et attendons que cette technologie de télégestion soit un peu plus stable et claire, car jusqu’à présent, il n’y a pas de solution fiable», indique Khalil.

Cela ne se fera pas sans tenir compte des contraintes existantes dans le secteur, dont l’une des principales contraintes est la rareté de compétences clés, telles que celle d’éclairagiste. «L’éclairagiste, c’est lui qui donne la valeur», précise notre interlocteur. Une autre difficulté est que «nous n’avons pas de bureau d’études spécialisé dans la mise en valeur des façades et des monuments historiques». Pour pallier cela, Alliance CEI fait souvent appel à des bureaux d’études étrangers.

Loin de s’apitoyer sur les obstacles, Khalil reste optimiste et développe avec son équipe des alternatives pour aller de l’avant: «Mon fils, qui va devenir architecte, se spécialisera dans l’éclairage des façades et des monuments», dit-il fièrement.