Les autorités allemandes s’apprêtent à remettre aux autorités marocaines le président du Raja de Casablanca, Mohamed Boudrika, arrêté le 16 juillet à l’aéroport de Hambourg.

Après son arrestation à l’aéroport de Hambourg, en Allemagne, Mohamed Boudrika est en détention en attendant son extradition vers le Maroc. C’est ce qu’a confirmé le bureau du procureur général de Hambourg, ajoutant que les procédures pour l’extradition du président du Raja de Casablanca vers le Royaume ont déjà été entamées.

“Je peux confirmer que Mohamed Boudrika a été arrêté à l’aéroport de Hambourg le 16 juillet 2024 à la demande des autorités marocaines pour une détention provisoire. Il est maintenant en détention en attente de son extradition. Le bureau du procureur général de Hambourg a commencé les procédures d’extradition. Aucune information supplémentaire ne peut être fournie pour le moment”, a indiqué une source allemande au site Hesport.

Après une cavale qui aura duré près de 7 mois, Boudrika sera renvoyé au Maroc afin de comparaître devant la justice pour son implication des affaires de chèques sans provisions ainsi que d’autres affaires: commercialisation de biens fictifs sur plan, détournements de fonds, falsifications, faux et usage de faux…

Pour rappel, le président du RCA a quitté le territoire national en janvier 2024 après un déplacement avec son équipe aux Emirats arabes unis. Alors que l’on parlait de fuite et de cavale, il laissait entendre, via des visioconférences, qu’il avait subi une opération chirurgicale du cœur et qu’il allait rentrer au bercail une fois remis. Mais son absence de plus de 6 mois a laissé le doute se propager même parmi les fervents supporters des Verts.

Boudrika occupait également les fonctions de président du Conseil d’arrondissement de Mers Sultan. Le 6 mai dernier, le tribunal administratif de Casablanca a décidé sa destitution. Pour la juridiction, celui qui a plusieurs antécédents judiciaires n’était pas convaincant dans ses justifications d’absence. Affaire à suivre…