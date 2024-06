Un réseau de trafic de drogue dissimulait de la cocaïne dans des doubles fonds de voitures de luxe qui embarquaient d’Algeciras, Málaga, Motril ou encore Almería à destination du Maroc.

La Guardia Civil a démantelé un réseau criminel qui transportait de la cocaïne depuis plusieurs ports du sud de l’Espagne vers le Maroc, via Mélilia. La drogue était cachée dans des doubles fonds sophistiqués de véhicules de haute gamme, rapporte Europa Sur, un journal d’Algeciras, l’un des ports utilisés par le réseau.

L’opération de la gendarmerie espagnole a permis l’interpellation de 13 personnes et la saisie de 37,5 kilos de cocaïne, d’une valeur de 1,2 million d’euros, soit 13 millions de dirhams. Des biens d’une valeur de plus de 1 million d’euros et 67.000 euros en espèces ont également été saisis, selon un communiqué de presse de la Guardia Civil de Mélilia.

📹La Guardia Civil ha logrado desarticular en Melilla un entramado delictivo que transportaba cocaína desde Europa hacia Marruecos, pasando por distintos puertos de la península. La droga iba oculta en vehículos de alta gama dotados de sofisticados sistemas apertura a distancia👇 pic.twitter.com/qGY6abGf2S — PERIÓDICO MELILLA HOY (@MELILLA_HOY) June 28, 2024

L’enquête a débuté l’année dernière lorsque la Guardia Civil a eu vent d’un gang qui planifiait un trafic de drogue depuis les ports d’Algeciras, de Malaga, de Grenade et d’Almería vers Mélilia. Ce réseau criminel avait ensuite l’intention d’introduire une partie de la drogue au Maroc.

Les suspects utilisaient des doubles fonds sophistiqués dans des véhicules haut de gamme. Au cœur de ce trafic se trouvait une entreprise, basée à Grenade, spécialisée dans la vente de voitures de luxe. Cette société était dirigée par deux hommes, un père et son fils, suspectées d’être les cerveaux de ces opérations.

Les véhicules provenaient d’Allemagne et des Pays-Bas et étaient déjà équipés de doubles fonds avec une ouverture électronique afin de cacher la drogue.

La Guardia Civil a mené plusieurs opérations au cours desquelles plusieurs membres de l’organisation ont été arrêtés à Mélilia, Grenade, Almería et Algeciras. Il a également été procédé à la saisie de 36 véhicules et de propriétés immobilières, ainsi qu’à la mise d’une entreprise sous administration judiciaire et le gel d’une trentaine de comptes bancaires.

Les 13 détenus sont de nationalités espagnole et marocaine avec des casiers longs comme des bras, précise le journal.