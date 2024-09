Le système d’alerte alimentaire européen a annoncé que les frontières espagnoles ont rejeté, en raison d’un risque sérieux, du poisson frais en provenance du Maroc après la détection d’Anisakis, un parasite qui vit dans le tube digestif des mammifères marins.

Le RASFF, réseau d’alerte rapide européen pour l’alimentation humaine et animale a annoncé, ce mercredi 11 septembre, trois rejets de poissons en provenance du Maroc. L’alerte de risque la plus élevée est due à la détection d’Anisakis dans du poisson frais, les deux autres alertes ont été déclenchées après la rupture de la chaîne du froid pour des sardines et des crevettes.

Cette annonce a mobilisé les pêcheurs de la Région de Murcie, en Espagne qui la qualifient de «crise sanitaire très grave». Dans ce sens, le président de la Fédération des Confréries de Pêcheurs de Murcie, Bartolomé Navarro a déclaré: «Le poisson venant du Maroc n’est pas en bon état. Je demande à la population de consommer du poisson espagnol, qui est de meilleure qualité». Il a également affirmé que le poisson de la région respecte toutes les normes et est correctement conditionné de la capture jusqu’à la vente.

Anisakis est un parasite qui vit dans le tube digestif des mammifères marins. Les œufs éclosent en larves nageuses, qui sont ingérées par les poissons et les calmars. L’infection chez l’homme est due à l’ingestion de ces hôtes intermédiaires lorsque ces aliments sont crus ou mal cuits. Les larves pénètrent dans l’estomac et l’intestin grêle des humains. Ainsi, l’infection est particulièrement fréquente dans des régions telles que le Japon et la Corée où le poisson cru est consommé en grande quantité.