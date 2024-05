Le gendarme européen de la sécurité alimentaire a émis une mise en garde contre un lot de poissons, précisément des merlus, infectés à l’anisakis, le ver des poissons. La cargaison destinée au marché espagnol était bloquée aux frontières ibériques.

Après les fruits et légumes, place aux poissons. Le Système d’alerte rapide pour les aliments et les aliments pour animaux de l’Union européenne (RASFF) a activé une nouvelle alerte alimentaire en raison de la présence d’anisakis dans du poisson en provenance du Maroc. Plus précisément, il s’agit d’œufs de merlus touchés par ce parasite. Comme indiqué dans l’alerte publiée le 20 mai au niveau européen, le poisson infecté a été détecté lors d’un contrôle frontalier en Espagne.

La cargaison a été confisquée vu que cette notification a été classée comme étant “grave”. Par la suite, la procédure de rejet a été appliquée à cette expédition qui était destinée au marché espagnol.

Selon l’Université de Lausanne, Anisakis simplex est un ver parasite (helminthe) du groupe des nématodes. Il infeste les mammifères marins se nourrissant de poissons et de céphalopodes. Chez l’homme, l’ingestion de poissons, de calamars ou de seiches contaminés est responsable de troubles digestifs graves tels que des douleurs abdominales intenses, des nausées, des vomissements et des gastro-entérites. Les symptômes apparaissent généralement entre 24 et 48 heures après la consommation du poisson infecté.

Les formes symptomatiques de l’anisakiase font suite à l’ingestion de larves vivantes qui peuvent se fixer sur la paroi du tube digestif et tenter de s’y enfoncer, provoquant ainsi plusieurs symptômes digestifs allant de manifestations pseudo-ulcéreuses, qui surviennent quelques heures après l’ingestion, à l’occlusion. Des allergies allant de l’urticaire au choc anaphylactique ont été également rapportées, selon la même source.

Gestes à adopter

Plusieurs méthodes dans le but de détruire les larves parasitaires dans les produits de pêche sont proposées: la congélation du poisson de mer et des céphalopodes à -20 °C ou moins permet de tuer les larves. Dans ce sens, l’Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) recommande une congélation prolongée d’au moins une semaine à -20 °C ou une congélation éclaire à -35 °C pendant 15 heures. Pour le poisson frais, il est recommandé de le cuire au moins une minute à 60 °C, au moins 15 secondes à 70 °C ou plus en cas d’utilisation d’un four à micro-ondes.