Une vague de chaleur est attendue de samedi à mardi dans plusieurs provinces du Royaume avec des températures pouvant atteindre les 47°C, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, un temps chaud (33/36°C) est prévu samedi et dimanche à l’intérieur des provinces de Fahs-Anjra et M’Diq-Fnideq, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte dont le niveau de vigilance est orange.

Les villes et provinces de Béni Mellal, Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Taroudant, Guelmim, Ouarzazate et Tinghir connaîtront, de samedi à lundi, des températures variant entre 42 et 44°C.

Le temps très chaud persistera de samedi à lundi à Khouribga, Khénifra, Settat (sud) et Boulemane avec des température oscillant entre 39 et 42°C et à Azilal, Al Haouz, Ifrane et l’intérieur de Chefchaouen, Tétouan, Nador et Driouch avec des températures variant entre 35 et 39°C. Le mercure devrait afficher des température allant de 44 à 47 °C de samedi à mardi à Tata, Errachidia et Zagora et de 45 à 47°C de dimanche à mardi à Assa-Zag, Es-smara et à l’est de Boujdour, d’Aousserd et d’Oued Ed-Dahab, selon la même source.