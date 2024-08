La Direction générale de la météorologie (DGM) a publié un bulletin d’alerte de niveau orange, avertissant de fortes averses orageuses (de 15 à 25 mm), accompagnées de grêle et de rafales de vent, attendues aujourd’hui, ce mercredi 21 août, dans certaines provinces du royaume.

Ainsi, des averses orageuses (15-25 mm) sont prévues de 14h à 20h dans les provinces de Tinghir, Errachidia, Midelt et Ouarzazate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange, ajoutant que des rafales de vent localement fortes (70/80 km/h) pourront accompagner ces averses.

Les ondées ou averses orageuses locales sont prévues dans les régions du Haut et Moyen Atlas, l’Est du Rif, le Sud de l’Oriental et les provinces du Sud tandis que des rafales de vent assez fortes sont attendues sur les côtes Centre, le Nord des provinces du Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

La DGM prévoit également des formations brumeuses par endroits près des côtes Nord et Centre.

Généralement, le temps sera chaud sur le Sud-Est et l’Est des provinces du Sud et assez chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna et l’intérieur du Souss.

Pour demain, jeudi, la DGM prévoit que le temps restera chaud dans certaines régions, notamment dans les plaines intérieures centrales, la vallée du Moulouya, le sud-est du pays et dans les provinces désertiques.

Il est également prévu, au cours de la matinée et de la nuit, la formation de nuages bas assez denses, accompagnés de brouillard, dans les plaines du nord et du centre ainsi que près des côtes.

Des averses orageuses sont attendues dans le sud des provinces désertiques, et certaines formations nuageuses cumuliformes devraient se concentrer sur les hauteurs du Haut Atlas et ses pentes orientales.