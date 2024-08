La Direction générale de la météorologie (DGM) a émis un bulletin d’alerte de niveau orange, signalant de fortes averses orageuses (de 15 à 25 mm), qui seront accompagnées de grêle et de rafales de vent ce vendredi 23 août dans certaines provinces du Royaume.

Les provinces de Boulemane, Errachidia, Midelt et Tinghir sont particulièrement concernées par ces fortes averses orageuses (15-30 mm), ainsi que par la grêle et les rafales de vent, prévues jusqu’à 23h ce vendredi, selon le bulletin d’alerte de la DGM.

La DGM prévoit également des chasse-poussières par endroits sur l’Oriental, le Sud-Est et les provinces du Sud et des rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, le Sud-Est, l’Oriental, les régions de l’Anti-Atlas et les provinces du Sud.

Les températures minimales prévues seront de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-Est et le Sud des provinces sahariennes, de 13/19°C sur l’Atlas, le Rif, le Souss et les plaines intérieures Nord et Centre, et de 17/23°C sur le reste du Royaume.