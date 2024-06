Le bilan provisoire des intoxications au méthanol causée par la consommation d’alcool frelaté dans la commune de Sidi Allal Tazi ne cesse de s’alourdir. Au seul hôpital provincial El Idrissi de Kénitra, on recensait 10 morts en ce début d’après-midi, selon le directeur de l’établissement, Fouad Archane.

Alors que le ministère de la Santé a annoncé via communiqué, un bilan arrêté ce mercredi 5 juin à 8h, de 8 décès, dont 7 décès enregistrés au niveau de l’hôpital provincial El Idrissi de Kenitra et un autre à l’hôpital Zoubir Skirej de Souk Larbaa, le bilan du drame de Sidi Allal Tazi s’avère plus lourd.

Dans une déclaration à H24Info, le directeur de l’hôpital El Idrissi de Kénitra, Fouad Archane, a assuré que le nombre de morts enregistrés au niveau de son établissement s’élevait à 10 morts tandis que 5 décès ont été constatés dans d’autres établissements de la ville.

Selon notre source, l’hôpital Al Ghaba a reçu depuis lundi soir jusqu’à ce mercredi matin, 157 cas d’intoxications suite à la consommation d’alcool frelaté, dont 20 ont été transférés vers l’hôpital régional de Rabat.

Lire aussi. Alcool frelaté à Sidi Allal Tazi: 8 morts et 114 cas d’intoxication, selon un bilan officiel

L’alcool frelaté consommé par les victimes a été mélangé avec du méthanol, une substance pouvant entraîner la cécité, des lésions hépatiques et conduire parfois à la mort. Contrairement à l’alcool éthylique (éthanol), qui n’entraîne pas la cécité, l’alcool méthylique (méthanol) est bien plus toxique et peut avoir de graves conséquences sur l’organisme.

Par ailleurs, les enquêtes menées par les services de la Gendarmerie royale ont permis d’identifier les deux personnes présumées impliquées dans cette affaire. Âgées de 41 et 21 ans, elles ont été interpellées.

Les deux mis en cause ont été également placés sous surveillance médicale à l’hôpital provincial de Kénitra. En attendant de voir l’évolution de leur état de santé, ils devraient être interrogés pour connaître leur degré d’implication présumée dans la fabrication et la vente de ces produits nocifs pour la santé.

Les enquêtes, menées sous la supervision du parquet compétent, se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire et les liens entre les décès enregistrés et les produits alcooliques consommés. Elles visent également à arrêter toutes les personnes impliquées dans ces actes criminels.