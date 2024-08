Les activités du programme « Ecoles d’été » 2024, organisé par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, se poursuivent au camp de Chaafat, dans le nord d’Al Qods, à travers diverses activités éducatives et récréatives.

Les enfants ont ainsi bénéficié d’ateliers sur les mécanismes de protection dans les situations d’urgence, ainsi que de formations aux meilleures pratiques en gestion des incendies dans les espaces fermés et ouverts.

Le programme comprend également des formations aux premiers secours avec la participation de formateurs qualifiés, des séances d’initiation aux meilleures pratiques en matière de sûreté et de sécurité à la maison et à l’école, notamment en cas d’urgence, outre l’encouragement des enfants à signaler les dangers.

Ce programme d’école estivale parrainé par le « Club des enfants pour Al Qods » relevant de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, est mis en place au profit de plus de 4.000 enfants, répartis sur 17 établissements, déployés sur l’ensemble des quartiers de la Ville Sainte.

Les activités de cette année varient entre l’éducation aux valeurs du façonnement de la personnalité de l’enfant, l’honnêteté, la persévérance et la diligence pour contribuer à la construction de la société, dans le respect des constantes familiales, la préservation des traditions et des coutumes, et la protection et la préservation de l’identité locale.

Le choix des écoles s’est basé sur la conformité aux normes de sûreté et de sécurité, afin de fournir aux enfants bénéficiaires, âgés de 6 à 14 ans, un environnement stimulant qui leur permet de libérer leur énergie et de révéler leurs talents dans les domaines du sport et de l’art, à travers 150 ateliers d’art, de théâtre et de jeux d’équilibre et d’intelligence, encadrés par des formateurs professionnels.