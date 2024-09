Al Haouz: Un an après le séisme, la mobilisation pour la reconstruction ne faiblit pas

Un an après le séisme, la mobilisation pour réussir le grand chantier de reconstruction ne faiblit pas au niveau des collectivités territoriales touchées, et ce, en droite ligne avec les Hautes Instructions Royales.

Les travaux de reconstruction et de réhabilitation des structures endommagées par le séisme sont sur de bons rails et d’importants projets structurants et de développement sont en train d’être réalisés afin de permettre la réinstallation des familles et un retour à la normalité dans les plus brefs délais.

Au niveau des douars relevant de Talat N’yaacoub et Ijoukak, l’équipe de la MAP a constaté de visu les progrès réalisés en matière de réhabilitation et de reconstruction des logements détruits totalement ou partiellement suite au séisme et ce, malgré les défis, notamment géologiques, qui caractérisent cette région.

Les logements seront disponibles au cours des prochains mois grâce au soutien fort et à l’engagement résolu des autorités provinciales et locales, ainsi que des différentes parties prenantes.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Madi, habitant du douar Azrou-n-Souq, commune Talat N’yaacoub, a fait savoir que la reconstruction de sa nouvelle maison n’aurait pas été possible sans le soutien financier obtenu dans le cadre du programme d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées.

Ayant touché un montant de 140.000 dirhams pour reconstruire son logement entièrement détruit, il a indiqué avoir bénéficié également de l’aide financière accordée aux familles sinistrées, qui est de 2.500 dirhams par mois pendant un an.

Au niveau du même douar, la plupart des maisons ont franchi d’importantes étapes sur la voie de la construction, notamment en termes de terrassement et d’excavation, en attendant de recevoir le dernier versement de l’aide pour terminer les travaux.

Pour sa part, Rachid Ramzi, l’un des habitants du douar Amgdoul, grandement endommagé lors du séisme, a affirmé que les travaux de reconstruction de sa maison ont bien avancé et qu’il est en train d’apporter actuellement les dernières retouches à sa nouvelle demeure.

Dans le même esprit, l’opération de construction au douar Outaghri relevant de la commune d’Ijoukak, va crescendo et ce, en étroite collaboration avec la population locale, sous la supervision et le soutien continus des autorités, qui ne ménagent aucun effort pour apporter leur aide, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à améliorer les conditions sociales et économiques des habitants de cette région.

De même, les habitants n’ont pas manqué d’exprimer leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi pour Sa Haute sollicitude, soulignant que cela leur a donné la force et la détermination pour surmonter les conséquences de cette catastrophe naturelle.