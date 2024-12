La commune rurale d’Ouled Mtaa, relevant de la province d’Al Haouz, a abrité ce week-end la première édition de la Rencontre des Tribus du Sahara marocain, organisée sous le thème « L’unité des tribus sahraouies, un pilier fondamental de la marocanité du Sahara ».

Initié par le Bloc Sahraoui International pour l’Unité Nationale (BSIUN), à l’occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte et du 69e anniversaire de la Fête de l’Indépendance, cet événement, marqué par la présence notamment du gouverneur de la province d’Al Haouz, Rachid Benchikhi, et d’autres personnalités de divers horizons, visait à consolider les liens culturels, spirituels et historiques unissant les tribus du Sahara marocain au Glorieux Trône Alaouite.

Cette rencontre de deux jours (7-8 décembre) a également été l’occasion de promouvoir la diplomatie parallèle en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, et de mettre en avant les victoires diplomatiques et la dynamique positive entourant la question du Sahara marocain, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la Rencontre, Ahmed Salem Touiri, a souligné que cet événement a également permis des interactions enrichissantes et des échanges fructueux entre les habitants des provinces du Sud et leurs concitoyens de la région d’Ouled Mtaa.

Il a précisé que cette rencontre a renforcé les liens culturels, historiques et familiaux entre les tribus d’Ouled Mtaa et celles du Sahara marocain, illustrant ainsi les relations solides qui unissent les populations de ces deux régions.

Cette rencontre contribue, d’autre part, à la valorisation du patrimoine culturel, notamment immatériel, de la région d’Ouled Mtaa et de la localité de Tiourar, berceau historique de la tribu des « Ansar Ouled Tidrarine » et de ses traditions authentiques, tout en mettant en lumière la richesse et la diversité de la culture du Royaume.

Il a ajouté que cette initiative se veut une plateforme permettant de mettre en avant les Initiatives Royales visant à instaurer un modèle de développement solide dans les provinces du Sud, tout en consolidant leur rôle en tant qu’acteurs clés dans la dynamique de développement économique et social du Maroc.

Au programme figuraient une conférence sur le Sahara marocain, une exposition des produits d’artisanat d’Al Haouz, de Marrakech et des provinces du Sud du Royaume, des spectacles de Tbourida, une course de dromadaires et des performances de musique hassanie.