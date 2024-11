Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé ce mercredi la première réunion du Conseil d’Administration de l’Agence nationale de soutien social (ANSS).

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de l’application des orientations de SM le Roi Mohammed VI, a été l’occasion de discuter des avancées et des défis liés à la mise en œuvre du programme des aides sociales directes, lancé fin 2023.

La première réunion du Conseil d’Administration de l’ANSS a permis de débattre des enjeux stratégiques liés à la mise en place de l’Agence et d’approuver son programme d’action ainsi que son budget prévisionnel pour l’année 2025, indique un communiqué de la Chefferie du gouvernement. Le Conseil d’Administration a également approuvé l’organigramme et le statut particulier des ressources humaines de l’ANSS.

Enveloppe de 25 MMDH

Le programme des aides sociales directes, destiné aux familles vulnérables et précaires, vise à améliorer le niveau de vie des catégories bénéficiaires, à réduire la pauvreté et à renforcer le développement social, dans un total respect des principes de transparence, d’équité, de solidarité et de bonne gouvernance, précise la même source.

Lancé grâce au déploiement accéléré par le gouvernement du Registre Social Unifié, ce programme bénéficie à près de 4 millions de ménages, dont 5,4 millions d’enfants et 1,2 million de personnes âgées de plus de 60 ans, ajoute la même source. En ligne avec les prévisions budgétaires, le programme devrait mobiliser une enveloppe estimée à 25 milliards de dirhams au titre de l’année 2024.

L’Exécutif mobilisé

Outre Akhannouch, plusieurs ministres et hauts responsables ont pris part à cette réunion, notamment le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, ainsi que la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille. L’implication de ces acteurs-clés garantit une coordination renforcée entre les différents secteurs afin d’assurer la pérennité du programme.

Ce programme d’aides sociales directes fait partie d’une politique royale plus large, visant à moderniser les dispositifs de soutien social au Maroc. Il s’inscrit dans la continuité des orientations royales, qui appellent à l’adoption d’une nouvelle approche, plus inclusive et en phase avec les évolutions sociales et économiques du pays.

Le gouvernement, à travers l’ANSS, poursuit ainsi son objectif de soutenir les familles précaires et vulnérables, en leur garantissant un accès aux aides nécessaires tout en veillant à la bonne gestion des ressources publiques.