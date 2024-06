L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a appelé, vendredi 14 juin, les usagers de la route à redoubler de prudence et de vigilance, en prévision d’un trafic intense à l’occasion de l’Aïd Al-Adha 1445 H.

Dans un communiqué, la NARSA recommande également aux usagers, suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction Générale de la Météorologie concernant plusieurs provinces du Royaume à partir de vendredi 14 juin 2024, de prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour garantir les conditions de sécurité routière lors de cette période qui sera marquée par un trafic intense sur les différents axes du réseau routier national, soulignant la nécessité de faire preuve de plus de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence, dans ces conditions météorologiques.

Compte tenu de la demande croissante sur les moyens de transport en commun au niveau interurbain, en tant que service public important pour le déplacement des citoyens, la NARSA exhorte tous les passagers de respecter le port de la ceinture de sécurité et de se conformer à l’ensemble des conditions et exigences de sécurité routière tout au long du voyage.

Les conducteurs des différents types de véhicules, notamment des voitures particulières et des taxis, des bus de transport public des voyageurs et des camions de marchandises, de par la responsabilité qui leur incombe, sont appelés à respecter le code de la route et à faire preuve d’indulgence à l’égard des autres usagers du réseau routier, relève le communiqué.

Lire aussi. Fortes rafales de vent: les usagers des routes appelés à la vigilance

L’agence insiste aussi sur la nécessité pour les conducteurs de soumettre leurs véhicules à une visite mécanique ainsi qu’à un examen technique minutieux des dispositifs de sécurité avant de prendre la route afin de s’assurer de leur bon fonctionnement, en particulier les pneus, les dispositifs de freinage et d’éclairage, les amortisseurs et les essuie-glaces.

A cet égard, la NARSA rappelle aux conducteurs l’importance de se reposer suffisamment pour pouvoir conduire sereinement et, éviter ainsi toute fatigue susceptible de causer des troubles de concentration et d’affecter leur capacité à évaluer les distances, la vitesse et la réactivité au volant.

Les voyageurs sont également invités, le cas échéant, à préparer leur voyage en définissant au préalable leurs itinéraires pour éviter toute mauvaise surprise voire des dangers potentiels, de disposer et de relier les bagages de façon sûre sans surcharger le véhicule, en particulier pour les conducteurs de moyens de transport de marchandises et de transport public de voyageurs, car cela représente un danger pour la sécurité des autres usagers de la route, ajoute le communiqué.

Lire aussi. Aïd Al-Adha: les recommandations d’Autoroutes du Maroc

Au volant, l’Agence incite les conducteurs à réduire leur vitesse et à l’adapter aux conditions climatiques et de trafic, à observer le Code de la route notamment au niveau des virages, pentes et routes escarpées et à garder la distance de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre urbain, surtout sur les routes nationales et les autoroutes, soulignant que les enfants âgés de moins de dix ans doivent occuper les sièges arrière, avec l’obligation de mettre la ceinture de sécurité, que ce soit pour les passagers avant ou arrière, ou encore les passagers d’autocars de transport public des voyageurs.

Elle attire aussi l’attention des usagers de la route sur la nécessité d’éviter de rouler en file, d’utiliser le signal lors du dépassement et l’arrêt, ainsi que d’éviter les manœuvres brusques, tout en redoublant de vigilance durant la nuit.