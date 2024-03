Les pays du Sahel sont appelés aujourd’hui à tirer profit de la grande expérience du Maroc dans le domaine agricole, a souligné Olivier Vallée, économiste et politologue français spécialiste de l’Afrique.

«Le Maroc dispose à la fois de ressources en engrais nécessaires au renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique, et est doté d’une grande expérience dans le domaine de la transformation et de la modernisation de son agriculture», a ajouté Vallée dans un entretien à la MAP, en marge d’un colloque international tenu les 1er et 2 mars à Marrakech, sur le thème : «lSécurité alimentaire et énergétique dans les pays arabes et africains à la lumière des changements climatiques et géostratégiques».

Partant de cette évidence, a-t-il poursuivi, les pays du Sahel peuvent saisir cette opportunité qu’offre le Maroc pour augmenter leur production agricole.

Il a, par ailleurs, déploré le fait que la zone sahélienne demeure parmi les régions de la planète les plus affectées par l’impact des changements climatiques, notamment les sécheresses et la diminution des réserves hydriques.

Cet expert n’a pas manqué de souligner que la politique du Maroc relative à la protection des zones sensibles (oasiennes, forestières entre autres), peut être bénéfique aux pays de l’Afrique subsaharienne et du Sahel.

Sur un autre volet, Vallée a mis l’accent sur la nécessité de garantir une production de l’alimentation, en particulier vivrière, dans cette partie du monde où, plus de 50% de la population est rurale.

Le Maroc joue un rôle important sur les plans religieux, spirituel et économique dans la région du Sahel, qui remonte au 15è siècle, ce politologue a fait remarquer que la politique de « neutralité active » du Royaume dans le cadre du blocus économique imposé au Mali, au Niger et au Burkina Faso, a été appréciée par ces trois pays de l’Afrique de l’Ouest.

Dans la foulée, il a souligné que l’Initiative Atlantique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique représente une ouverture stratégique, économique et politique de nature à permettre aux Etats enclavés de cette zone de diversifier leurs partenaires économiques.

Initiée par le Laboratoire des Etudes Constitutionnelles et d’Analyse des Crises Politiques relevant de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Marrakech, en collaboration avec la Faculté Polydisciplinaire de Larache relevant de l’Université Abdelmalek Saadi, le Centre National de Recherche Scientifique et Technique et le Centre d’Etudes et de Recherches en Développement Humain, cette rencontre vise à faire la lumière sur les différentes problématiques liées à la souveraineté alimentaire et énergétique.

Le Colloque aborde plusieurs thèmes se rapportant aux « interactions entre l’énergie et l’alimentation ainsi que l’ambition de renforcer la sécurité stratégique », à « la sécurité alimentaire et énergétique et la problématique de coopération et de monopole », aux « Stratégies locales pour la sécurité énergétiques et alimentaire à l’avenir » et à « La gestion des ressources énergétiques et alimentaires et la culture de la consommation ».