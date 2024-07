Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêt, Mohamed Sadiki. © DR.

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêt, Mohamed Sadiki, a annoncé, lundi à Rabat, une série de mesures que son département mettra en œuvre pour préparer la campagne agricole 2024-2025.

« Pour préparer la prochaine campagne agricole 2024-2025, le ministère prend une série de mesures, notamment en matière d’approvisionnement en facteurs de production végétale (semences et engrais) et animale (alimentation), de développement des filières agricoles, de gestion de l’eau d’irrigation, de financement et d’accompagnement des agriculteurs« , a indiqué Sadiki lors d’une réunion avec les représentants de la profession du secteur agricole, consacrée à la problématique de gestion des ressources hydriques et à la préparation de la prochaine campagne agricole.

Concernant les semences, le ministre a souligné que le gouvernement poursuivra le soutien des semences céréalières certifiées d’environ 40% pour maintenir les prix à des niveaux abordables pour les agriculteurs, et intégrera de nouvelles espèces notamment de légumineuses et de fourrages.

Il est prévu également, pour la deuxième campagne consécutive, la subvention des semences et plants de tomate ronde, d’oignon et de pomme de terre dans le but de réduire le coût de production de ces légumes, d’améliorer la production et de garantir l’approvisionnement du marché national en quantités suffisantes en légumes et à des prix raisonnables pour le consommateur, a-t-il ajouté.

S’agissant des engrais, M. Sadiki a fait savoir qu’un approvisionnement du marché à hauteur de 650.000 tonnes d’engrais phosphatés est prévu, au même prix que la campagne précédente, notant que, pour les engrais azotés qui sont importés, la subvention sera maintenue au même titre que la campagne écoulée à hauteur de 40 à 45%, pour une quantité programmée de 5 millions de quintaux.

« Le programme prévisionnel des cultures d’automne sera mis en place en tenant compte des disponibilités hydriques dans les zones pluviales. Il prévoit 4,36 millions d’hectares (ha) de céréales, près de 545.900 ha de cultures fourragères, près de 300.000 ha de légumineuses alimentaires et 105.860 ha de maraichage d’automne. La réalisation de ce programme prévisionnel dépendra des conditions climatiques et de la disponibilité de l’eau d’irrigation », a-t-il dit.

En ce qui concerne la production animale, M. Sadiki a fait remarquer que la subvention de l’orge et des aliments composés se poursuivra en fonction des conditions climatiques et de l’état des parcours et de la production fourragère. De même, le ministre a souligné que, parallèlement aux mesures conjoncturelles, son département travaille pour rétablir progressivement les équilibres des différentes filières, en poursuivant les investissements structurants visant à renforcer la résilience du secteur face au changement climatique.

« L’encouragement de l’investissement dans le secteur agricole se poursuit conformément aux dispositions de la stratégie Génération Green en octroyant des incitations dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA) avec le maintien des incitations en vigueur et la mise en place de nouvelles aides« , a-t-il expliqué.

Programmes céréaliers

Il a aussi relever que deux programmes structurants pour les céréales se poursuivent conformément au contrat-programme signé avec la fédération interprofessionnelle, à savoir le programme national de développement du semis direct qui vise d’atteindre 1 million d’ha à horizon 2030 (Programme 1 million ha semis direct) et le programme qui concerne l’encouragement de l’irrigation de complément des systèmes céréaliers avec l’objectif d’atteindre 1 million ha. Et de soutenir qu’un mode de gouvernance a été mis en place à l’échelle nationale, régionale et locale pour un suivi continu et régulier de l’évolution de la campagne agricole et des disponibilités en eau au niveau des périmètres irrigués, en coordination avec l’ensemble des parties concernées, ce qui permettra de prendre les mesures complémentaires nécessaires aux ajustements en temps utile.

Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’une « collaboration continue » entre les professionnels du secteur agricole pour préparer la prochaine campagne agricole et surmonter la période difficile de sécheresse prolongée.

Ont pris part à cette réunion, le président de la Fédération des Chambres d’Agriculture, le président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER), les présidents des Chambres régionales d’Agriculture, les présidents des fédérations interprofessionnelles ainsi que les responsables centraux et régionaux du département.